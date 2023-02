Djokovic pide un permiso especial para entrar en Estados Unidos y jugar Indian Wells y Miami

Novak Djokovic tiene ante sí un complicado escenario en su estreno como número uno del mundo. Tras conquistar el Open de Australia 2023, el mismo torneo del que fue vetado en la anterior edición debido a su condición de no vacunado, los problemas relacionados con el coronavirus parecían haber acabado para Nole, pero Estados Unidos mantiene su ‘no’ a la entrada de extranjeros sin la pauta completa hasta el mes de mayo, por lo que Djokovic se ha visto forzado a solicitar un permiso especial de entrada al país para ver si puede disputar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

El hermano del flamante número uno del mundo, Djorde Djokovic, confirmó que Novak ha solicitado este permiso para ver si Estados Unidos le permite entrar al país con motivo de la disputa de los dos torneos, de categoría Masters 1000, en los que para él están en juego hasta 2.000 puntos a sumar a su ranking, debido a su ausencia, por el mismo motivo del coronavirus, en el año 2022.

A la espera de una respuesta, que no cuenta con demasiados visos de positividad, Djokovic se conforma con su participación, esta sí, confirmada, en el torneo ATP 500 de Dubai, que se celebra del 27 de febrero al 4 de marzo en la ciudad emiratí con Novak como cabeza de cartel y gran favorito al triunfo.

Con respecto a la normativa de entrada a Estados Unidos, Djokovic, como no vacunado y extranjero, está vetado por el Gobierno hasta el 11 de mayo, por medio de la modificación por parte del país como solución al brote que hubo en Asia en las primeras semanas de 2023. Esto bloquea su participación en Indian Wells y Miami, pero no pone a priori en peligro que pueda jugar el US Open, que comienza a finales de agosto.

El director del Masters 1000 de Indian Wells, el ex tenista alemán Tommy Haas, se encuentra al corriente de la solicitud de Novak Djokovic para estar en el torneo, considerado por muchos como ‘el quinto grande’. Haas aseguró que «sería una desgracia que no le dejaran competir, en referencia al serbio». Djokovic, cinco veces campeón en Indian Wells, aguarda la decisión mientras el torneo ya ha publicitado su nombre en la lista de inscritos, por ranking, en el torneo.

El regreso de Djokovic… y Nadal

La siguiente parada de Djokovic en el circuito, en el caso más probable, que es el de recibir un ‘no’ por respuesta desde Estados Unidos, sería ya la gira de tierra y en concreto el Masters 1000 de Montecarlo, primera gran parada de la arcilla en un lugar donde además Novak tiene establecida su residencia –también vive algunas semanas en Marbella–. El torneo monegasco se celebra del 9 al 16 de abril y también apunta a suponer el regreso a la competición ATP de Rafa Nadal, después de la lesión en el psoas ilíaco producida en el Open de Australia y que le mantiene de baja médica.