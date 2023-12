Djokovic habla de su relación con Nadal y Federer: «No somos amigos»

Rafa Nadal y Novak Djokovic son, posiblemente, los dos mejores tenistas de la historia. Sin olvidar a Roger Federer, nadie ha ganado tanto como el español y el serbio. Entre los tres, suman 66 títulos de Grand Slam, 921 semanas como números 1 y han dejado algunos de los momentos más recordados de los últimos tiempos.

No obstante, esto no quiere decir que sean amigos. Federer y Nadal sí mantienen una gran relación, pero no es tan fluida con Djokovic, tal y como ha reconocido el serbio en una entrevista al programa de la CBS ’60 minutos’ que se emitirá en Estados Unidos este domingo.

«No somos amigos porque somos rivales, siendo difícil como competidores ser cercanos y compartir intimidades de nuestras vidas que podrían usarse en nuestra contra», asegura el actual número 1, que espera que esto cambie cuando los tres se hayan retirado.

«Hemos compartido el escenario por tantos años con un gran respeto, así que espero que algún día, cuando las cortinas se cierren, podamos sentarnos a hablar y reflexionar, sería fantástico», añade.

Durante la charla con el periodista Jon Wertheim, Djokovic también habló de sus ganas por seguir ganando. «Me encanta ganar. No hay duda de ello. Los récords me inspiran y motivan», explica.

«Para mí es completamente normal. Ser honesto, ser auténtico y expresar lo que sientes. Sólo intento ser sincero conmigo mismo y con los demás y decir cuáles son mis metas y objetivos. Así de sencillo», asegura.

Nadal y Djokovic, diferencias

Hay que recordar que Nadal dijo que no sentía «nada cuando veo a Djokovic ganar. Sí me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, de esto se trata el deporte. Pero no es una obsesión. No estoy frustrado por una simple razón. Que yo creo, que dentro de mis posibilidades, he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible». Estas palabras no fueron entendidas por el serbio: «Es la opinión de Rafa y yo, por supuesto, no estoy de acuerdo».

«Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero que profundicemos en eso. No tengo intención de hablar negativamente de él o de Roger Federer, mi respeto hacia ellos supera cualquier opinión negativa que pueda tener», finalizó.