Rafa Nadal se sincera sobre su vuelta: «Lo normal es que sea mi último año»

Rafa Nadal ha publicado un nuevo vídeo en el que repasa los motivos que le han llevado a tomar la decisión de regresar a las pistas en 2024. En esta tercera entrega, la cuarta contando el vídeo en el que anunció su vuelta al tenis en el torneo de Brisbane el próximo mes de enero. En esta ocasión, el tenista balear desvela la posibilidad de que este sea su último año en activo antes de retirarse definitivamente del tenis profesional.

«Claro que en muchos momentos he pensado que no tenía sentido seguir jugando, que al final son muchos años, muchas cosas, muchas horas de trabajo que no le ves el resultado. Pero sigo pensando en lo que dije en la última rueda de prensa, que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa. Me gustarÍa que terminase de otra manera y he luchado y he mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera», comienza diciendo Rafa Nadal.

«Con las dudas, con los momentos malos, muy malos, con los momentos mejores… Creo que he tenido la gente adecuada alrededor, como siempre he tenido durante toda mi carrera: familia, equipo, amigos… creo que todos me han ayudado de manera decisiva a estar donde estoy a día de hoy, que es con la opción de volver a competir, y las ganas de la gente que quiere volver a verme jugar han tenido un impacto importante dentro de mi día a día», agregó el ex número uno del mundo.

Nadal y la posible retirada

Por último, Rafa Nadal habló sobre la posibilidad de que el 2024 sea su último año en activo: «Es una realidad, hay muchas posibilidades de que este sea mi último año, sin ninguna duda. Hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año entero, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso…», comenzó diciendo el tenista español más laureado de todos los tiempos y uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

«Son cosas que, ahora mismo, no tengo la capacidad de poder contestaros, esta es la verdad. Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir, que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal, o de lo que hay más posibilidades, es que sea mi último año y voy a disfrutar cada torneo como si así fuera», añadió antes de asegurar que prefiere no fijar una fecha concreta y dejarse una puerta abierta en el futuro.

«No lo quiero anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar y uno siempre se tiene que dar la oportunidad de decir una cosa y luego después no ser esclavo de lo que ha dicho. Yo creo que va a ser así, no lo puedo asegurar al cien por cien porque al final he trabajado mucho para volver a competir. Y si las cosas y el físico me permiten seguir adelante y disfruto de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite? Creo que no tiene sentido», concluyó.