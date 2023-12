Rafa Nadal da más detalles sobre su regreso: «Llevo semanas buenas entrenando…»

Rafa Nadal ha dado más detalles sobre su regreso. El tenista balear ha publicado este miércoles otro extracto del vídeo en el que anunció su vuelta al tenis y en esta ocasión ha querido explicar los diferentes momentos por los que ha pasado durante su lesión y sus sensaciones a día de hoy. También ha dejado claro el objetivo de cara al torneo de Brisbane en el que regresará a las pistas después de casi un año de ausencia.

«Es un año que ha sido largo, que ha pasado por muchas fases. Volver a competir en la temporada de tierra y después decepción tras decepción hasta que tuve que decir basta y buscar la solución que fue la operación». Estas son las palabras con las que Rafa Nadal comienza un vídeo en el que da más detalles sobre su regreso a las pistas en la primera semana de enero en Brisbane.

Rafa Nadal también deja claro que nunca tuvo dudas para volver a las pistas, aunque en alguna ocasión se especulara con una posible retirada por culpa de la última lesión en el psoas ilíaco. «La verdad es que nunca ha habido dudas, claro que ha habido momentos que parecía imposible que llegara. Se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver, afirmó en declaraciones emitidas a través de las redes sociales.

«No sé a que nivel ni que se puede esperar pero no me importa ahora mismo. Sólo estoy feliz de volver y con la intención de hacer el máximo esfuerzo para divertirme y creo que ser competitivo», afirmó sobre sus opciones en el torneo que disputará antes de afrontar el Open de Australia, el último Grand Slam que disputó la pasada temporada y en el que se produjo la fatal lesión .

Nadal y el regreso al tenis

Rafa Nadal también dejó claro que tomó la decisión de volver al tenis después de una semanas buenas de entrenamiento en la que se vio con un nivel óptimo. «Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases pero creo que hoy es el momento, volver en un torneo que he jugado en el pasado, que me es familiar, un torneo 250. Sé que es un torneo difícil pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, sólo ser competitivo», afirmó el tenista.

Rafa Nadal pondrá en los próximos días rumboa a Kuwait para ponerse a punto en otro de sus centros de entrenamiento entrenando junto al joven Arthur Fils. La puesta a punto tendrá su fase final en Mallorca, hasta los últimos días de diciembre, en los que Rafa Nadal viajará a Brisbane para disputar su primer torneo en los últimos 12 meses.