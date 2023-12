Nadal se lleva a entrenar a Kuwait a la promesa que le desafió en Roland Garros

Rafa Nadal ya tiene listo el plan para su preparación óptima en las semanas previas a la vuelta a la competición oficial ATP en Brisbane. El tenista español, que lleva casi un año de baja por una lesión en el tendón del psoas ilíaco izquierdo, se ejercita actualmente en Manacor y la próxima semana viajará a Kuwait, donde cuenta con una sede de su academia. Para fortalecer su ritmo competitivo, Nadal se llevará consigo a una de las grandes figuras de futuro del tenis, el francés Arthur Fils.

Fils está actualmente situado en el puesto 36 del ranking ATP y es vigente finalista de las NextGen ATP Finals, en las que llegó a tener dos pelotas de partido, aunque acabó cayendo (4-3 (6), 1-4, 2-4, 4-3 (9) y 1-4) ante el serbio Hamad Medjedovic. Nacido en 2004, el francés de 19 años se destaca por su poderío físico, potencial tenístico y también por una ambición sin límites, que le llevó incluso a retar al propio Rafa Nadal, de cara, ni más ni menos, que a Roland Garros 2024.

«Tal vez no en la primera ronda, pero si puedo enfrentarme a él en la final, me parece bien. Si a los 19 años puedo detenerle en Roland Garros, sería algo hermoso», declaraba Fils, preguntado por los medios, sobre un Rafa Nadal que ahora le ‘ficha’ para entrenar durante una semana en Kuwait, en una propuesta que Arthur ha aceptado con humildad y ganas de aprovechar al máximo.

«Me invitó muy amablemente. Me alegré y me sorprendió mucho cuando me pidió que entrenara con él. Voy a darlo todo, intentar no dejarme arrastrar por sus derechas, y a aprovecharlo al máximo», confesó el joven tenista francés, quien de alguna manera ejercerá de sparring de Rafa Nadal en un tramo clave para la puesta a punto del 22 veces campeón de Grand Slam, antes de su regreso oficial al tenis profesional.

«Es muy importante para mí jugar con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Lo haré lo mejor que pueda por él, pero tengo una gran temporada por delante, así que también lo haré por mí mismo. Intentaré disfrutarlo», completó Fils, entrenado actualmente por el español Sergi Bruguera, ex capitán de Copa Davis de España y que ha pasado, en 2023, del puesto 253 al 36 del ranking ATP, por lo que en 2024 podría continuar con su ascenso y formar parte del elenco de los mejores.

Así será el viaje de Rafa Nadal a Kuwait

Rafa Nadal viajará en los próximos días a Kuwait para visitar su academia, inaugurada en febrero de 2020, y que cuenta con 8 pistas cubiertas, 8 pistas exteriores, un estadio al aire libre de 1.500 personas y un pabellón cubierto multiusos con capacidad para albergar a 5.000 espectadores, según se informa en el portal web de la Rafa Nadal Academy, que tiene como proyecto secundario al de Manacor esta academia situada en el país de Oriente Medio.

Después de visitar Kuwait, donde Nadal se ejercitará junto a Arthur Fils en una preparación que servirá como pretemporada para ambos, el manacorí regresará a Mallorca, donde dará sus últimos pasos antes de volar a Brisbane, donde debutará en 2024 el 31 de diciembre o el 1 de enero en el torneo de categoría 250 que supone su regreso oficial al circuito ATP.