La confesión de Rafa Nadal tras anunciar su regreso al tenis: «He tenido miedo…»

Rafa Nadal ha querido matizar sus palabras sobre su regreso al tenis profesional tras un año de ausencia por lesión y publicó otro vídeo, este más explicativo, en las redes sociales, en el que se abre ante sus seguidores y confirma que ha tenido miedo de tomar la decisión de volver. Nadal también cuenta lo que espera de sí mismo y desliza que se siente preparado para volver a luchar con los mejores, aunque probablemente esto no suceda desde el primer día tras su vuelta.

Si el viernes, Nadal hacía oficial su vuelta de cara al torneo de Brisbane, en la primera semana de competición en enero de 2024, tres días después, el tenista español publicaba un nuevo vídeo en el que él mismo reconoce que quiere dar una explicación más extensa tras lo ocurrido en su lesión y, sobre todo, en el periodo que le está llevando de regresa al mundo del tenis profesional, en un camino que reiniciará desde el principio del próximo año.

«Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que me preocupa no es la cadera, es todo lo demás», se sinceraba Nadal, en un vídeo acompañado de un mensaje en el que Rafa asegura haber puesto fecha a su vuelta sin estar al 100% y en pleno proceso de recuperación de una grave lesión. Sin embargo, el campeón de 22 torneos de Grand Slam también da motivos para el optimismo. «Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me de la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez», afirma.

Sincero, como acostumbra, de cara a sus seguidores, Nadal describe lo que busca en su regreso y se pone límites, como el de una exigencia máxima que ya no podrá tener, al estar en otro tramo de su trayectoria. «Es mucho tiempo, espero sentir los nervios, la ilusión, esos miedos, las dudas… espero de mí no esperar nada y tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido en mi carrera, al final estoy en una época diferente, en un terreno inexplorado y uno tiene interiorizado lo que ha hecho toda su vida, que es exigirme el máximo», comenta Rafael en el vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)

«Ahora mismo espero ser capaz de no exigirme el máximo, aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas que vayan mal que es una posibilidad muy grande, pero saber que en un futuro no muy lejano las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo y si el físico me responde», completa Nadal, que sorprende con esta publicación, gestionada días después del anuncio de su regreso al tenis de cara al próximo torneo de Brisbane y al Open de Australia.

La hoja de ruta de Rafa Nadal

Nadal continúa aumentando la intensidad de sus entrenamientos, cuya mejoría derivó en la decisión de regresar al circuito ATP desde el inicio de 2024. Como parte de la pretemporada, Rafa, que se ha ejercitado hasta el momento en su academia en Manacor, emprenderá en unos días un viaje con destino Kuwait, en otro de sus centros de rendimiento, en el que se entrenará junto al joven francés Arthur Fils. La puesta a punto tendrá su fase final en Mallorca, hasta los últimos días de diciembre, en los que Rafa Nadal viajará a Brisbane para disputar su primer torneo en los últimos 12 meses.