Rafa Nadal sigue dando motivos para el optimismo con su último entrenamiento

La preparación de Rafa Nadal para su regreso al tenis en 2024 va viento en popa, o al menos, eso es lo que se puede entrever del clima generado por el propio tenista balear, quien completa todos sus entrenamientos, lo cual es una gran noticia en lo que a su físico se refiere, y continúa subiendo de intensidad en sus sesiones. La última de ellas, junto al finlandés Emil Ruusuvuori, fue compartida por el propio Nadal, que quiere llegar al máximo nivel posible a la fecha de su debut, en Brisbane.

Con un vídeo compartido en sus cuentas oficiales en las redes sociales, Nadal agradecía el entrenamiento compartido a Ruusuvuori, actualmente situado en el puesto 69 del ranking ATP y con un juego ideal para probarse al máximo nivel en pista rápida. El entrenamiento, que tuvo lugar en la Rafa Nadal Academy by Movistar, también tuvo alguna parte compartida por parte de aficionados que siguen el día a día de la pretemporada de un Rafa Nadal cada vez más cerca de la preparación ideal para volver.

«Seguimos con los entrenamientos. Gracias, Emil Ruusuvuori, por la sesión», escribía Nadal en las redes sociales, acompañando la publicación de un vídeo de algo menos de un minuto, en el que se pueden ver golpeos y reacciones del tenista español, quien sigue sumando movilidad y ligereza a sus acciones, algo muy importante teniendo en cuenta el largo periodo de parón del que viene.

Nadal continuará entrenándose los próximos días en su Manacor natal, donde pasará las fiestas con su familia y amigos, antes de emprender un viaje a Australia que derivará en su debut en la temporada 2024 y, por ende, en su regreso a la competición oficial ATP tras un año ausente. El último encuentro oficial de Rafael data del 18 de enero de 2023, en segunda ronda del Open de Australia ante Mackenzie McDonald, cuando se produjo la fatídica lesión en el psoas ilíaco que le obligaría a un parón y, posteriormente, a una retirada temporal y paso por el quirófano.

Seguimos con los entrenamientos 💪🏻 and thanks @EmilRuusuvuori for the practice 🙏🏻 pic.twitter.com/hvNIrYlE5z

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 21, 2023