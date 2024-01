Brahim Díaz tiene pocas opciones de ser titular en la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará en Riad a Real Madrid y Atlético de Madrid. Con el regreso de Vinicius, el malagueño apunta al banquillo, aunque lo que parece seguro es que tendrá minutos a lo largo de un partido que se antoja igualado y largo. Y en ese momento, cuando Ancelotti le dé la oportunidad de entrar al terreno de juego, es cuando buscará brillar para terminar de convencer a un Luis de la Fuente que verá el duelo desde el palco de que debe tener la oportunidad de estar en la convocatoria de España que dé a conocer el próximo mes de marzo para los amistosos ante Brasil -en el estadio Santiago Bernabéu- y frente a Colombia -en el estadio Olímpico de Londres-.

Brahim vive su mejor momento desde que es jugador del Real Madrid. Gracias a sus actuaciones se ha ganado ser titular y, si no lo es, por lo menos tener minutos importantes en los partidos. Ha pasado de ser uno más a ser uno de los hombres de confianza de Carlo Ancelotti. Ha participado en, al menos, un gol en siete de los nueve partidos en los que ha sido titular y con su asistencia y tanto ante el Arandina, se convirtió en el único jugador del equipo que ha logrado marcar y asistir en Champions, Liga y Copa.

Brahim ha sido capaz de ganarse a un Ancelotti que en el primer tramo de la temporada demostró que no creía en él. Pero con su trabajo incansable, su profesionalidad y, sobre todo, su calidad, ha sido capaz de hacer cambiar al italiano. Ahora, es el turno de repetir la jugada con un Luis de la Fuente que le conoce a la perfección desde hace muchos años, pero que no termina de citarle para reforzar a la selección española.

Ante sus ojos, Brahim tiene el reto de dejar claro al seleccionador español que tiene que pronunciar su nombre en la lista que dé a conocer en el mes de marzo. El objetivo de Brahim es hacer que De la Fuente no tenga otra opción con un rendimiento más que notable y con minutos de calidad en el Real Madrid, algo que en estos momentos está teniendo.

Brahim piensa en el Madrid… y en España

Brahim, además, tiene claro que su prioridad en estos momentos tiene que ser el Real Madrid. La tranquilidad y el trabajo le están dando unos frutos que está aprovechando en el conjunto blanco haciendo grandísimas actuaciones y convirtiéndose en un jugador importante. Después, vendrá otras cosas, como la llamada internacional. Y si esta termina llegado, tiene claro que España es su prioridad.

Brahim en estos últimos meses ha recibido la propuesta de Marruecos para pasar a convertirse un León del Atlas, pero el madridista no ha dado el paso porque sueña con jugar poder defender la camiseta de su país, España. Este es su deseo y luchará para conseguirlo, salvo que vea que haga lo que haga no será llamado.

Siempre defendió a la Selección

Brahim debutó como internacional absoluto en el amistoso que midió a España y Lituania en el estadio Municipal de Butarque el 8 de junio de 2021. Un duelo que estuvo marcado por el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, lo que obligó a que el equipo que iba a jugar la Eurocopa se confinara, Luis Enrique incluido, y acudiese a esa cita, donde el seleccionador fue Luis de la Fue, el equipo Sub-21. La selección española ganó y el andaluz hizo un gol.

Posteriormente, cuando estaba jugando en calidad de cedido en el Milan, Luis Enrique le llamo para los duelos clasificatorios para el Mundial ante Grecia y Suecia, pero no disputó un minuto. Luego, se quedó fuera de la lista de Qatar y, hasta el momento, Luis de la Fuente no ha contado con él. El riojano conoce perfectamente a Brahim. Para el seleccionador siempre ha sido un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española, pero, hasta el momento, no ha dado el paso de citarle para que esté en ninguna convocatoria con la Absoluta.