Ancelotti: «¿El portero? Jugará Kepa o Lunin»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en las instalaciones del Al-Nassr, donde habitualmente se entrena Cristiano Ronaldo, antes de comenzar el último entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa de España que el Real Madrid disputará el miércoles contra el Atlético. Los madridistas buscan el primer título de esta temporada en Riad.

Ancelotti, tras recordar a Zagallo y Beckenbauer, destacó la importancia de la Supercopa: «Es una competición importante y hay que hacer lo máximo para ganarla. El equipo está bien y podemos plantear un partido bueno, teniendo en cuenta que el Atlético nos ha hecho daño en el primer partido que hemos jugado. Será competido e igualado».

Ancelotti no desveló quién será el portero: «Jugará uno de los dos, pero no quiero decirlo hoy». También habló de los tres partidos contra el Atlético: «Así es el calendario. No es que me guste encontrarme al Atlético, porque siempre es complicado jugar contra ellos, pero lo mismo pensarán ellos. Van a disfrutar las aficiones».

El italiano también habló del momento de Valverde: «Puede jugar de extremo, de pivote y es muy completo. Puede jugar de distintas maneras en un mismo partido. Es complicado encontrar un jugador así, pero puede mejorar cuando tenga más carácter. Es muy humilde y eso es bueno, pero, a veces, tener un poco de arrogancia te hace ser un poco más fuerte».

Ancelotti también habló de su vinculación con el Atlético: «Yo me encuentro muy bien en este ambiente y veo que Simeone también en el Atlético, que es el perfil ideal». El entrenador también habló del VAR: «Se puede mejorar, pero la decisión la tiene que tomar siempre el árbitro. Si escuchar lo que diga le mejora bien, pero a nosotros no nos cambia nada».

Sobre el centro del campo, Ancelotti fue claro: «Se puede romper la pareja Kroos-Valverde porque tengo más opciones en el centro del campo que en los últimos partidos con Tchouaméni y Camavinga».

Ancelotti también habló del Barcelona: «Ha competido, compite y competirá. Siempre hay que respetarle porque es el rival en la Liga, en la Champions, en la Supercopa…».

«Es un defensa muy centrado, va bien por arriba, tiene experiencia, conocimiento táctico, es un defensa completo Rüdiger. Es pesimista, piensa que algo malo puede pasar», aseguró.

Sobre su relación con Simeone, explicó que se «respetan». «Somos vecinos, entonces de vez en cuando nos vemos, pero siempre con mucho respeto». Además, dijo que no ha tenido ofertas de Arabia.