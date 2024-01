Simeone y Ancelotti: duelo de enemigos íntimos

Hay veces, que la vecindad no es sencilla de llevar. No hay buen feeling entre aquellos que tienen que convivir con cierta cercanía. Un ejemplo claro, en el mundo del fútbol, es la relación entre el Real Madrid y el Atlético. Como se suele decir, ambas instituciones se mastican, pero no se tragan. La rivalidad es mayúscula e impide una buena relación. Algo que no sucede con sus entrenadores, Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone.

Ancelotti y Simeone se respetan, pero es que además tienen muy buena sintonía. Ambos se admira y, por cosas de la edad, se puede decir que para el argentino, su homólogo en el banquillo que menos le gusta a cualquier seguidor del Atlético de Madrid, es un referente a seguir. Un modelo del que el técnico rojiblanco intenta aprender.

Simeone es un admirador de Ancelotti por tres motivos principalmente. El argentino alucina con la facilidad que tiene el entrenador del Real Madrid de hablar de todo, diciendo siempre lo correcto y contando lo justo. Es un arte del italiano que el rojiblanco observa y trata de aprender.

También le fascina la facilidad que tiene para tratar a los jóvenes. A pesar de la diferencia de edad y del salto generacional, Ancelotti tiene una gran mano izquierda para ir llevando a los futbolistas que poco a poco empiezan a despuntar en un club como el Real Madrid por la senda correcta.

Y por último, para un entrenador que tiene claro que no hay nada más importante que el equipo, trata de seguir los pasos de su colega en el banquillo del Real Madrid a la hora de llevar el vestuario. Algo que muchas veces se ha utilizado para atacarle, es algo que valora muy positivamente Simeone. Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, sólo hay que mirar su impresionante palmarés, y mucha culpa de esto es la maestría que ha tenido a lo largo de su carrera para obtener el máximo de sus respectivas plantillas desde el buen ambiente.

Ancelotti y Simeone, piropos mutuos

«Nos respetamos. Hemos hablado muchas veces, nos conocemos porque nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Me marcó un gol con el Lazio cuando entrenaba a la Juventus y ganaron el título. Somos vecinos y a veces nos vemos, siempre con mucho respeto», aseguraba Ancelotti en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa que medirá el miércoles en Riad a Real Madrid y Atlético.

Ambos se regalan piropos pública y privadamente. Simeone, sin ir más lejos, se alegró de la renovación de su colega por el Real Madrid en lo personal, mientras que cree que para los blancos en estos momentos no hay un entrenador mejor que Ancelotti. Por otro lado, el italiano no duda en ensalzar la larga trayectoria del rojiblanco en el banquillo del Vicente Calderón, primero, y del Metropolitano, después.

Máxima igualdad

Ancelotti y Simeone se han visto las caras en 19 ocasiones como entrenadores dirigiendo a sus actuales equipos y la igualdad es máxima: siete partidos ganados por cada uno y siete perdidos Además, en cinco ocasiones firmaron tablas. Si hay que desempatar, como si de una clasificación se tratase, y se mira el goal average, se puede decir que la balanza se inclina ligeramente a favor del madridista porque sus equipos han marcado 25 goles por los 23 de los rojiblancos en estos duelos.

En la semifinal de la Supercopa de España que se celebra en Riad deberán desempatar, ya que tiene que haber un vencedor sí o sí. El que gane, tendrá el premio de jugar el próximo domingo la final y de poder luchar por el primer título nacional de la temporada.

Además, Ancelotti también se ha visto las caras con Simeone cuando este era jugador del Inter de Milán y de la Lazio. La primera vez fue el 1 de noviembre de 1997, siendo Carletto técnico del Parma y el argentino jugador interista. Se llevó la batalla el segundo con un gol de Ronaldo. Meses después, Crespo le permitió a Carlo tomarse la venganza.

Continuaron viéndose las caras. En concreto, seis veces más se enfrentaron en Italia, siendo uno entrenador y el otro jugador. Simeone ganó dos veces, Ancelotti una y en otras dos ocasiones empataron.

Dos partidos para la historia

Y en todos estos enfrentamientos, hay dos partidos que ninguno de los dos olvidará. Obviamente, para Ancelotti siempre será única la final de la Champions de Lisboa, donde el Real Madrid ganó la Décima empatando el partido en el minuto 92:48 con un cabezazo de Sergio Ramos.

Meses después, Simeone goleaba por 4-0 a los blancos en el Vicente Calderón en un partido que pasará a la historia por el resultado, por el cumpleaños de Cristiano Ronaldo que parte de la plantilla festejó tras tremendo revolcón y porque fue el principio del fin de la primera era de Ancelotti como técnico madridista.