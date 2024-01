Simeone: «El plan de la victoria ante el Real Madrid en Liga no sirve, era otro momento»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid contra el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Los rojiblancos encaran el primer de los tres derbis que tendrán que disputar ambos equipos en las tres próximas semanas.

El argentino habló de la cantidad de derbis que habrá: «La Liga es diferente. Hay que ir partido a partido, como siempre hemos comentado, y sabiendo que jugamos contra un grandísimo rival. Eso nos ilusiona y genera expectativa».

Sobre el plan para este partido, explicó lo siguiente: «En aquel partido el Real Madrid tenía bajas. Siempre crecerá su nivel de juego. No nos acercamos a ese partido porque fue en otro momento. Lo afrontamos como lo creemos actualmente».

Simeone también habló de lo que gana cada equipo por jugar la Supercopa de España en Arabia: «Yo me tengo que centrar en el juego. Me ocupo de lo que me toca».

Sobre el mercado de Arabia, Simeone explicó que en principio no se irá nadie, pero está esa oportunidad. «Si sucede veremos lo que es mejor para el club, el futbolista y, sobre todo, para el equipo».

«Tiene una energía que lo posiciona a un nivel espectacular, aunque lo debe demostrar con hechos. Necesitamos más de él y le vamos a exigir más. No nos alcanza con lo que nos está dando», comentó sobre De Paul.