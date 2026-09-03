Belén Esteban estalla contra la familia de Juls Janeiro: «Tienen la suerte de que la otra no habla»

Belén Esteban y Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, continúan siendo protagonistas de la actualidad en cuanto a prensa rosa se refiere. Prácticamente cada día, podemos encontrarnos con imágenes de ambas respondiendo a la otra. Ese cruce de declaraciones no ha cesado, hasta tal punto que la de Paracuellos se ha visto obligada a dejar claro que no quiere más polémicas. Aun así, cada vez que se pronuncia, Juls Janeiro asegura que se le ha hecho mucho daño y que habla por eso, pero que siempre va a respetar la decisión de su hermana de no participar en los medios. Belén Esteban, por su parte, entiende que la hermana de su hija hable y no duda en absoluto de ese sufrimiento, pero también hace hincapié en que hay otra parte que también lo ha pasado mal: «Bueno, pues ella lo siente. Nosotras sentimos otras cosas».

De este asunto existen dos versiones y de una de ellas jamás se hablará, puesto que la hija de Belén Esteban no quiere dar ese paso ni que su madre lo dé. «Ay, Dios mío, que digan que no ha habido ausencias… Es volver a tantos años atrás», comenzó diciendo Belén Esteban ante las cámaras de Europa Press. Y añade: «Una pregunta. ¿Sabe dónde ha estudiado? ¿Sabe la universidad dónde ha ido? ¿Sabe dónde ha vivido? ¿Sabe dónde vive ahora? ¿Sabe lo que está haciendo ahora? ¿Sabe qué está estudiando ahora? ¿Sabe la calle dónde vive? Yo me la sé». Al ser consciente de cómo podía derivar la situación, la colaboradora decidió frenarse: «Ay, Dios. No voy a entrar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si yo contesto van a seguir. Pero bueno, que esto es así».

Ante los compañeros de prensa, Belén Esteban insistió en que Juls no conoce todo lo que ha sucedido, pero podrá seguir hablando todo lo que considera porque su hermana mayor sigue firme en su intención de no contar su versión de lo ocurrido con su familia paterna. Una verdad que ha decidido guardar para ella y su círculo más íntimo.

«Dirá, tú has estado hablando muchos años, por supuesto. Pero claro, a ella le habrán contado una historia, que creo que no es la que hemos vivido nosotras. Pero lo de las ausencias me hace mucha gracia…», comentó la de Paracuellos. Y añadió: «Es que no quiero hablar más del tema. Pero hay dos historias y la suya está equivocada. Lo que pasa es que tienen la suerte de que la otra no habla. Esa es la suerte que tienen».

A pesar de la contundencia en sus palabras, la que fuese colaboradora de Sálvame tiene algo muy claro: no quiere entrar en ningún tipo de guerra con Juls Janeiro. «Yo con el que tenía problemas ha sido con su padre. Entiendo que lo defienda, pero me van a decir a mí que no ha habido ausencias», aseguró.

Todo ello mientras ha recordado que, cuando Juls Janeiro no quiso ser personaje público, ella la apoyó de forma incondicional: «Yo tengo que decir que en el programa en que trabajaba, la que está hablando contigo la defendía siempre,¿o es mentira?». Además, ha respondido a quienes dicen que ella y la maquilladora se parecen más de lo que creen: «Yo la veo una niña, bueno, una chica joven… Vamos, que no hay que decir ‘se parece’. Vamos, que tampoco es nada malo que no quiero, porque hay que tener mucho cuidado ahora con todo lo que se habla. Hay que tener muchísimo cuidado».