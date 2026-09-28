Marco Asensio y Lavinia León anuncian que van a ser padres y desvelan el sexo de su bebé: «La familia crece»

Marco Asensio y Lavinia León están de enhorabuena. La pareja ha anunciado este lunes que va a convertirse en padres de su primer hijo en común y lo ha hecho compartiendo con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su relación. El futbolista y la creadora de contenido han publicado un vídeo en el que, además de confirmar el embarazo, han querido desvelar el sexo del bebé que esperan. «La familia crece», ha escrito Asensio junto a las imágenes, acompañando sus palabras de un corazón azul. El pequeño que está en camino será un niño, una noticia que ambos han celebrado con enorme emoción y que supone un nuevo capítulo en su historia de amor, que comenzó a hacerse pública a finales de 2025.

Para anunciar la llegada de su primer hijo, Marco y Lavinia han preparado una escena especialmente romántica. En el vídeo aparecen disfrutando de una cena para dos en un embarcadero, rodeados de velas y con el atardecer como telón de fondo. En mitad de la velada, varios camareros se acercan hasta su mesa con una tarta blanca en la que puede leerse la palabra «baby» y unas copas para brindar por la noticia. Los dos cogen juntos el cuchillo y cortan el pastel al mismo tiempo para descubrir el color de su interior: el azul confirma que el bebé que esperan es un niño. La reacción de ambos no deja lugar a dudas sobre la ilusión con la que están viviendo este momento. Marco besa a Lavinia y se funde con ella en un abrazo mientras reciben también un ramo de flores en tonos azules, antes de continuar con su cena y disfrutar de una velada que ya forma parte de sus recuerdos más especiales como pareja.

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El vídeo permite ver además una ecografía del bebé, una de las primeras imágenes que han querido compartir públicamente de su futuro hijo. Por el momento, la pareja no ha dado detalles sobre la fecha prevista para el nacimiento ni ha desvelado el nombre que han pensado para el pequeño, por lo que todavía quedan muchas incógnitas alrededor de esta nueva etapa. Lo que sí han decidido contar es que están esperando un niño y que afrontan la llegada del bebé con una enorme felicidad. El anuncio llega, además, después de varios meses en los que ambos han mantenido su relación relativamente alejada del foco mediático, aunque poco a poco han ido dejando más muestras de su vida en común a través de las redes sociales.

Marco Asensio y Lavinia León comenzaron a despertar el interés de la prensa del corazón a finales de 2025, después de que surgieran los primeros rumores sobre una posible relación entre ellos. Ambos habían sido vistos juntos en diferentes ocasiones y finalmente dieron un paso al frente en noviembre de ese año, cuando posaron juntos durante el partido de la NFL celebrado en el Santiago Bernabéu. Aquella aparición pública sirvió para confirmar una relación que hasta entonces había estado rodeada de especulaciones y que, desde entonces, han vivido con bastante discreción. Aunque el futbolista es uno de los rostros más conocidos del deporte español, la pareja ha procurado que su historia no se convierta en una exposición constante y ha compartido solo algunos momentos de su día a día.

Lavinia León tampoco es completamente desconocida para quienes siguen el mundo de las redes sociales. La joven cuenta con una importante comunidad en Instagram, donde supera los 37.000 seguidores, y utiliza habitualmente su perfil para compartir contenidos relacionados con la moda, el estilo de vida, los viajes y diferentes planes personales. Desde que comenzó su relación con Asensio, el futbolista también ha ido apareciendo en algunas de sus publicaciones, aunque ambos han mantenido una línea bastante discreta a la hora de mostrar su intimidad. Uno de los gestos más cariñosos que Lavinia tuvo con el deportista llegó el pasado mes de enero, cuando quiso felicitarle públicamente por su cumpleaños y se refirió a él como «mi amor», dejando constancia de la relación que mantienen.

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La llegada de este bebé tiene además una particular coincidencia en la vida personal de Marco Asensio. Su ex mujer, Sandra Garal, también está esperando su primer hijo, en su caso junto al jugador de pádel Ale Galán. Garal anunció su embarazo hace apenas tres meses, por lo que las vidas de Asensio y su expareja vuelven a coincidir temporalmente en un acontecimiento tan importante como la llegada de sus respectivos hijos, aunque cada uno ha rehecho su vida sentimental por separado. El futbolista y la arquitecta pusieron fin a su matrimonio en 2024, después de menos de un año de casados, en una ruptura que generó una importante expectación mediática y sobre la que ambos llegaron a pronunciarse públicamente.