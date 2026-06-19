Sandra Garal y Alejandro Galán esperan su primer hijo y una pista sobre el sexo del bebé dispara las especulaciones

Sandra Garal y Alejandro Galán han compartido una de las noticias más especiales de sus vidas. La creadora de contenido y arquitecta ha anunciado este viernes, 19 de junio, que está embarazada de su primer hijo junto al jugador de pádel. La pareja, que lleva años consolidando una de las relaciones más admiradas dentro del panorama deportivo y social español, ha querido hacer partícipes a sus seguidores de este emocionante momento a través de una publicación cargada de emoción, ternura y significado.

La noticia ha llegado de la mano de una serie de fotografías compartidas en redes sociales por Sandra Garal. En las instantáneas, la felicidad y la complicidad entre ambos son evidentes, pero hay un detalle que se convierte en el auténtico protagonista de la publicación: varias imágenes de una ecografía que confirman la llegada de un nuevo miembro a la familia. Con este gesto, la influencer ha optado por una forma sencilla pero profundamente emotiva de comunicar una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra (@ssandragaral)

La noticia supone un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja. Desde que hicieron pública su relación, Sandra Garal y Alejandro Galán se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas. A lo largo de los años han compartido numerosos momentos juntos, demostrando una gran estabilidad y apoyo mutuo tanto en el ámbito personal como profesional. Ahora, la llegada de su primer hijo representa un paso más en ese proyecto de vida compartido que han ido construyendo con discreción y naturalidad.

Para Sandra, este embarazo marca también el inicio de una etapa completamente diferente. Acostumbrada a compartir aspectos de su día a día con su comunidad digital, es probable que en los próximos meses continúe mostrando algunos detalles de esta experiencia tan especial. Sus seguidores, que han acompañado su trayectoria durante años, esperan con entusiasmo conocer cómo evoluciona esta nueva aventura. Por su parte, Alejandro Galán atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida fuera de las pistas. El deportista, considerado una de las grandes figuras del pádel internacional, suma ahora un motivo más para celebrar y afrontar el futuro con ilusión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra (@ssandragaral)

Noticia en ampliación…