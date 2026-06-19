La infanta Cristina se plantea oportunidades laborales en Abu Dabi tras dejar su trabajo en Ginebra

Nuevo capítulo en la vida de la infanta Cristina (61). Después de más de una década viviendo en Ginebra, la hermana del monarca se ha instalado definitivamente en Barcelona. De esta manera, ha dado por finalizada su etapa laboral en la Fundación Aga Khan, donde se la consideraba todo un referente para el mundo de la cooperación. Sin embargo, lejos de haber dejado en stand by su trayectoria, lo cierto es que ya estaría planteándose nuevos destinos profesionales.

Así lo ha confirmado un conocido digital de nuestro país, el cual ha asegurado que la infanta espera desde hace un tiempo poder incorporarse a alguna institución internacional con sede en Abu Dabi, donde tendría un trabajo muy similar al que ya desarrolló en la fundación citada líneas más arriba. Al mismo tiempo, también mantendría su vinculación profesional con La Caixa, donde colabora en distintos programas sociales.

Mientras encuentra un compromiso profesional al que se pueda unir de ahora en adelante, la infanta Cristina se habría instalado de manera permanente en la Ciudad Condal. Concretamente, en la casa que adquirió en 2024 en Pedralbes por 1,8 millones de euros. Cabe destacar que, paradójicamente, la vivienda se encuentra en el mismo edificio donde residió en sus años más felices junto al exduque de Palma. Desde hace un tiempo, visitaba con mucha frecuencia España, donde también vive su hijo Pablo, y su cambio de rumbo profesional parece que le ha motivado a dar el paso. Aunque, según lo publicado, podría no ser su destino definitivo.

Tal y como ha publicado Vanitatis, en el caso de conseguir nuevas oportunidades en Emiratos, la posibilidad de establecerse de una manera más permanente allí resuena con fuerza. De hecho, es donde desde 2020 reside su padre, el rey Juan Carlos, y es por ello por lo que es un sitio al que ha viajado con frecuencia en los últimos años (incluso más que su hermana, la infanta Elena). Pero su vinculación va mucho más allá. Y es que también posee una red de contactos muy potente, según el medio mencionado.

De confirmarse finalmente su mudanza a Abu Dabi, lo cierto es que no todo sería un camino de rosas para la infanta Cristina. Aunque este traslado le permitiría mantener un contacto mucho más estrecho y frecuente con su padre, el rey Juan Carlos I, también implicaría una mayor distancia física respecto a su madre, la reina Sofía. Una circunstancia especialmente delicada, teniendo en cuenta que el estado anímico y de salud de doña Sofía ha sido objeto de numerosos titulares en los últimos meses, especialmente desde el fallecimiento de su hermana y gran apoyo vital, la princesa Irene de Grecia. La pérdida de una de las personas más importantes de su entorno ha reavivado la preocupación por su bienestar, haciendo que cualquier alejamiento familiar cobre ahora una relevancia aún mayor.