Es la nueva película de José Coronado que promete arrasar en Netflix: el thriller psicológico español que triunfará en 2026

El talento siempre acaba brillando, pero hay intérpretes que poseen algo más que una habilidad innata para brillar frente a una cámara. Ya sea por el carisma, su forma de hablar o la selección cuidada de proyectos, el cine español tiene toda una legión de actores respetados que representan, a todas luces, una garantía de éxito inaudita en una industria competitiva como nunca antes hemos presenciado. En nuestro cine, ese perfil tiene un nombre claro que en pocas semanas estrenará un thriller dispuesto a arrasar en todos los rankings de Netflix: Los creyentes, lo nuevo de Jose Coronado.

Dirigida por Roger Gual, este drama psicológico es el primer largometraje del director catalán desde 7 años (2016). Desde entonces, Gual se había centrado en la realización de capítulos para series tan reconocidas como Las chicas del cable, Instinto, El desorden que dejas y Clanes, entre otras. Los creyentes cuenta con un libreto original de Darío Madrona y Carlos Montero, guionistas de Élite y Gente que viene y bah (2019), aunque su trabajo quizás nunca ha tenido un cariz tan sombrío en el que Coronado vuelve a dar vida a un oscuro personaje repleto de matices. Pero ¿de qué trata realmente Los creyentes? ¿Quién más aparece en el elenco? ¿Cuándo podremos verla en el catálogo de la plataforma?

‘Los creyentes’: lo nuevo de Jose Coronado que apunta a éxito asegurado

Ruth regresa al que fue su hogar tras la extraña muerte de su madre, pero lo que encuentra es un escenario de tensión y paranoia. ‘Los creyentes’, un thriller con Jose Coronado y Stéphanie Magnin llega el 24 de julio. pic.twitter.com/e3Rs1gdMSs — Netflix España (@NetflixES) March 26, 2026

El argumento principal de Los creyentes parte de una premisa tan intrigante como aterradora: ¿Qué ocurre cuando ya no sabes si la amenaza está fuera… o dentro del hogar?

Rodada entre Asturias, Madrid y Berlín, la sinopsis oficial, según cuenta la nota de prensa oficial de Netflix es la siguiente:

«Ruth es una mujer de 30 años que lleva tiempo distanciada de su familia. Cuando su madre fallece en extrañas circunstancias, regresa a casa y se reencuentra con su padre, Martín, quien pese a la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría conspiranoica que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa y el comportamiento de él tan errático que Ruth comienza a sospechar que su padre pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?».

Coronado encarna a Martín, mientras que el papel de Ruth cae en manos de Stépahine Magnin, a quien los espectadores recordarán por títulos como Segundo premio o Cerdita. Tras ellos, encontramos a todo un elenco secundario donde aparecen nombre de la talla de Alberto Olmo (El agua), Mabel del Pozo (Soy Nevenka) y Fanny Gautier (Machos alfa).

Los creyentes no será el único proyecto que el ganador del Goya estrenará en 2026. En algún momento del año, Coronado coprotagonizará Lucidez, otro thriller de HBO Max, y El problema final, una miniserie que también distribuirá la «gran N roja», adaptando la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

¿Cuándo se estrena?

Los creyentes estará disponible en el abanico de contenidos de Netflix dentro de poco más de un mes: el próximo 24 de julio.