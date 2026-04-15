Para mí es una de las mejores series españolas de la historia y Netflix lo confirma: lo más visto de la semana

Uno de los estrenos más esperados de esta primavera en Netflix es la segunda temporada de la serie Clanes que ha llegado a la plataforma el pasado 3 de abril. Una intensa ficción producida por Vaca Films que está protagonizada por los actores Clara Lago y Tamar Novas y en esta nueva temporada cuenta con la incorporación el actor Luis Zahera. La primera entrega de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países. Una intensa serie ambientada en el mundo del narcotráfico de Galicia que sorprendió a todos los usuarios de Netflix por su mezcla entre acción, violencia y la historia de amor de los protagonistas.

Los nuevos episodios de la segunda temporada de la serie Clanes están han sido dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez y los guiones han sido escritos por escritos por Jorge Guerricaechevarría. Una original ficción de la productora Vaca Films que es responsable de la primera temporada de La Unidad, El desorden y Hasta el cielo: La serie y que ahora se ocupa de la producción de Lobo, otra de las apuestas de Netflix. La serie Clanes es una buena opción para los que disfrutan con las series de misterio y suspense.

¿De qué trata la segunda temporada de la serie Clanes?

En la primera temporada de la serie Clanes vimos como una joven abogada, llamada Ana González Soriano, papel interpretado por la actriz Clara Lago, con una buena reputación en Madrid, decide establecerse en el pequeño pueblo gallego de Cambados. Su intención es descubrir qué le pasó a su padre que vivía en ese pueblo y hace un tiempo falleció. En el pueblo su presencia pone en guardia a los clanes de narcotráfico y acaba llamando la atención de Daniel Padín, papel interpretado por Tamar Novas que es el hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del «clan de los Padín», mientras su padre se encuentra en la cárcel.

En esta segunda entrega de la serie han pasado 3 años desde lo que sucedió en la primera y todo ha cambiado mucho para Ana y Daniel, sus protagonistas. En esta ocasión los dos jóvenes volverán a relacionarse con el mundo del narcotráfico, pero esta vez van a estar en bandos opuestos. Por un lado Daniel aceptará salir al mar para encargarse de un trabajillo relacionado por el narcotráfico por última vez para ayudar a su padre. Por otro, Ana se verá obligada a volver a Cambados y trabajar como abogada para el Clan enemigo de los Padin. Ana acepta el trabajo, aunque también sabe que su intervención en este caso puede suponer el final de los Padín y posiblemente el final de su relación con Daniel.

El reparto de este ambicioso thriller

Los actores Clara Lago y Tamar Novas son los protagonistas de la serie Clanes e interpretan los papeles de Ana, una abogada que regresa a Cambados para investigar lo que le pasó a su padre y Daniel Padín, uno de los representantes de uno de los clanes del narcotráfico. En esta segunda entrega de la serie además se incorpora el actor Luis Zahera (Animal, As bestas) que interpreta el papel de Paco “El Curilla”, el cual es un hombre con peso en el mundo del narcotráfico que está dispuesto a desestabilizar el equilibrio entre clanes.

También tienen un papel de peso en esta ficción de Netflix los actores Xosé Antonio Touriñán (Cuñados) que interpreta el papel de Nilo, Melania Cruz (Melancolía) el de Laura Silva Figaredo, Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte Los misterios de Laura) el de Berta Figaredo y Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) el de Toño el canoso. También en el reparto están s actores Diego Anido como Samuel y Nuno Gallego como Marco.

La segunda temporada de Clanes promete de nuevo acción, amor y suspense y sigue la misma tónica de la primera, pero tendremos que comprobar si funciona también como la anterior. La aparición del conocido actor Luis Zahera seguro que se convertirá en uno de los puntos fueres de la serie. Por ahora el único dato ue tenemos sobre si está gustando es que a casi una semana de sus estreno en Netflix ya se ha convertido en una de las series más vistas.

Sobre si habrá una tercera temporada de la serie Clanes, la plataforma de streamng Netflix todavía no lo ha confirmado oficialmente y no se sabe si la renovará. La prioridad actual de la plataforma de la gran N toja es el lanzamiento de la segunda temporada y seguro que esperará a ver la acogida de los usuarios antes de tomar cualquier decisión.