‘Clanes 2’ la segunda temporada de la serie española que te deja sin habla: intriga desde el primer minuto

Hay momentos del año en los que el streaming aumenta–todavía más–los picos de audiencia de su contenido online. Sí, todo el mundo sabe que en Navidades, los suscriptores acuden en masa a ver maratones de sus películas y series predilectas. Pero, como bien demuestran nuestras recomendaciones recientes, la Semana Santa representa del mismo modo, un espacio perfecto para esos planes domésticos de descanso y desconexión. Porque el auge del vídeo bajo demanda ha permitido que, junto a nuestras maletas, nos llevemos también de viaje a nuestras marcas de streaming favoritas. Netflix sabe de sobra cómo funcionan dichas tendencias y por eso, el próximo día 3 (Viernes Santo) estrenará la esperada segunda temporada de Clanes.

La ficción creada por Jorge Guerricaechevarría triunfó el pasado 2024, gracias a su irrupción en el catálogo de la «gran N roja». Con una potente dramatización de los hechos, este thriller criminal está inspirado en hechos y personajes relacionados con el narcotráfico de la costa gallega. Pues entre otras cosas, el guion del abulense se inspira directamente en las investigaciones reales, como la llamada Operación Nécora, el punto de partida inicial del poder judicial contra el potente narcotráfico de Galicia.

La primera ronda de siete episodios sirvió de presentación para los personajes interpretados por Clara Lago y Tamar Navas, mostrando el traslado de la abogada a Cambados tras el asesinato de su padre y su relación prohibida con Daniel, el hijo del clan de los Padín. Netflix ya nos ha mostrado el avance de la segunda temporada de Clanes, pero ¿qué nos depararán los seis nuevos episodios de esta historia que ahonda en el eterno dilema de la lealtad y la traición bajo en enclave de narco-thriller?

Netflix estrena la segunda temporada de ‘Clanes’

Cronológicamente, Netflix ubica la segunda temporada de Clanes tres años después de los acontecimientos vistos en la primera. El conflicto se intensifica y ya no hay espacio para el amor. Ahora, la pasión romántica se esfuma para convertir la relación de Ana (Lago) y Daniel (Novas) en un enfrentamiento directo.

Todo vuelve con la marea. La segunda temporada de ‘Clanes’ llega el 3 de abril. pic.twitter.com/QNxYhMtRXJ — Netflix España (@NetflixES) March 10, 2026

El adelanto promocional promete mucha más acción, con una protagonista que se ve obligada a colaborar con el narcotráfico colombiano para sobrevivir. Junto a Laro y Novas, el casting principal recupera a otros intérpretes como Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido.

Las novedades del elenco aparecen personificadas en Nuno Gallego (Élite) y siempre carismático Luis Zahera, quien da vida al jefe de un clan rival que le pondrá las cosas complicadas a los Padín, rompiendo para siempre el equilibrio de poder del ecosistema criminal del narcotráfico en Cambados.

Un maratón perfecto para los amantes del thriller

Al ser dos temporadas cortas, Clanes se ha convertido en una serie perfecta para un maratón de esos que cierran un relajado día de vacaciones.

Y es que Guerricaechevarría es todo un experto en esto de plasmar historias criminales. Aparte de mantenido una prodigiosa y prolífica asociación con el director Álex de la Iglesia (El día de la bestia y La comunidad, entre otras), el productor y guionista es el responsable de algunos de los fenómenos más relevantes del thriller. En la última década ha escrito largometrajes como El Niño (2014), Quien a hierro mata (2019), Hasta el cielo (2020), Las leyes de la frontera (2021) y Código emperador (2022).

Netflix lanzará los seis capítulos de la segunda temporada de Clanes el 3 de abril.