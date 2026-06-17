Portadas de revistas: Luis Miguel hospitalizado en Nueva York y el adiós de la infanta Cristina a su trabajo en Ginebra

Las revistas del corazón han llegado este miércoles, 17 de junio, cargadas de las noticias más candentes de la actualidad. Aunque sin duda, entre todas ellas, destaca el inesperado ingreso hospitalario de Luis Miguel. Ha sido Semana el medio encargado de sacar a la luz que el cantante se ha sometido a una delicada operación y que, por el momento, aunque «la evolución está siendo plenamente favorable», se encuentra ingresado en Nueva York.

Además del estado de salud del artista, la revista citada también ha sacado en portada fotografías exclusivas de Irene Rosales junto a su actual pareja, Guillermo, disfrutando de unos días de descanso en la playa. Por otro lado, también han repasado el emotivo final del histórico viaje del Papa León XIV por España, así como han realizado un especial Mundial 2026 analizando todas las parejas de los jugadores de la selección de nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

¡Hola! ha elegido a Patricia Pardo y Christian Gálvez para protagonizar su nueva portada semanal. La pareja ha concedido su primera entrevista juntos a la revista y ha desvelado, sin filtros, el emocionante relato de su historia de amor y fe que ellos mismos consideran que transformó sus vidas. Pero no solo eso. Y es que la revista del saludo también ha informado en exclusiva de que la infanta Cristina ha dejado su trabajo en Ginebra para instalarse de manera definitiva en Barcelona, donde estará más cerca de su hijo Pablo Urdangarin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

La revista Diez Minutos ha sacado a la luz imágenes exclusivas de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz durante su última escapada a Ibiza, donde han podido disfrutar, a partes iguales, del trabajo y del amor. Además, también han publicado fotografías de la Reina Letizia en la Feria del Libro de Madrid (donde lució un bíceps tonificado) y de Kate Middleton en el cumpleaños anticipado de Carlos III. En otro orden de cosas, también cuentan todos los detalles de la sentencia de cárcel de Marius Borg y la escapada de Eva González con su chico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

Para terminar, Lecturas ha entrevistado a la actriz Candela Peña, quien se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, consolidada como una colaboradora estrella y un icono de la moda. Aun así, en esta conversación con la revista, la intérprete ha querido recalcar que para ello, «el triunfo es ser una mujer normal».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Además, Julia Otero ha celebrado sus 50 años de profesión asegurando que la familia «es lo que la sostiene», así como también han analizado la gran fiesta que ha organizado Shakira en la inauguración del Mundial.