Asencio sale del hospital mostrando el pulgar hacia arriba a OKDIARIO

Con el pulgar hacia arriba salía Raúl Asencio del Hospital Sanitas Blua Valdebebas tras el fuerte choque con Camavinga en el Real Madrid-Benfica. A la 1:25 de la madrugada, OKDIARIO captaba su salida de la clínica tras someterse a pruebas y comprobar que no sufría ningún tipo de lesión en el cuello. El central abandonaba el centro en el asiento del copiloto de su coche, conducido por una persona de su entorno. Tras unas horas en observación y tras la visita del jefe de los servicios médicos del club, Niko Mihic, dejaba el hospital, mostrando el pulgar hacia arriba.

Antes de su salida, desde el entorno del jugador aseguraban a este medio a las puertas del hospital que el futbolista del Real Madrid se encontraba «bien» y «todo controlado». Además, Mihic, el jefe de los servicios médicos señalaba que no pasaría la noche en el hospital. Tras cerca de dos horas y media en el centro hospitalario de referencia del Real Madrid, próximo a su ciudad deportiva, el central se marchaba a su casa.

Asencio fue trasladado en ambulancia al Hospital Sanitas Blua Valdebebas, después de su fuerte choque con Camavinga y su aparatosa caída. Con problemas en el cuello, el central del Real Madrid fue llevado a la clínica, donde se le realizaron pruebas para descartar cualquier tipo de lesión. Tras unas horas en el centro, lo abandonó en un vehículo y OKDIARIO captó su salida.