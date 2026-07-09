Laporte: «La Eurocopa no se valora lo suficiente»

Aymeric Laporte levantó la voz en defensa de Luis de la Fuente y de una selección española que, pese a llegar a los cuartos de final del Mundial tras conquistar la Eurocopa hace apenas dos años, sigue conviviendo con las dudas de una parte del entorno. El central del Athletic aprovechó su entrevista con OKDIARIO para reivindicar el trabajo del seleccionador y pedir que se valore todo lo conseguido por un grupo que no ha dejado de ganar desde que el técnico riojano tomó las riendas del equipo.

El defensa considera que en el fútbol existe muy poca memoria y que los éxitos duran demasiado poco. Por ello, lamentó que el título continental logrado por España ya no tenga el reconocimiento que merece. «Creo que una Eurocopa no se está valorando como se merece. El día que la ganamos sí se valoró, pero ahora mismo parece que la gente ya lo ha olvidado», aseguró durante la conversación mantenida con OKDIARIO en la concentración de la selección en Los Ángeles.

Laporte entiende que la crítica forma parte del fútbol, pero cree que en el caso de Luis de la Fuente no responde a los resultados obtenidos. El internacional recordó que España no sólo conquistó la Eurocopa, sino que también llega al tramo decisivo del Mundial manteniendo una trayectoria prácticamente impecable. «Lo mismo que dudan de él, dudan de muchos jugadores. Entiendo que si los resultados fueran malos habría argumentos para señalar, pero hasta ahora los resultados han acompañado», explicó.

Más allá de defender al seleccionador, el central quiso hacer un llamamiento a valorar el camino recorrido por esta generación. Considera que muchas opiniones se generan por inercia y pidió que cada uno tenga un criterio propio antes de juzgar el trabajo del equipo. «Hay que hacer un recordatorio de todo lo que ha pasado y tener un poquito más de personalidad. No hay que opinar de todo ni dejarse llevar porque unos digan una cosa y los demás repitan lo mismo», afirmó.

Evitar comparaciones

Laporte también rechazó las constantes comparaciones con otras grandes selecciones internacionales. En su opinión, España ha recuperado un nivel competitivo que muy pocos países pueden igualar y merece un reconocimiento mucho mayor. «Hay que empezar a pensar en lo que se ha hecho bien y en lo que se ha hecho mal, pero dejar de compararnos siempre con otros países. Creo que hay que estar un poquito más tranquilos y valorar lo bonito y todo lo bueno que estamos haciendo aquí en España», sentenció.