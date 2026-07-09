Laporte: «Representar a España es algo increíble, aquí me siento como en casa»

Aymeric Laporte (Agén, 1994) es uno de los grandes pilares de esta España que ya sueña con las semifinales del Mundial. El central, indiscutible para Luis de la Fuente, atendió a OKDIARIO en el estadio de Los Ángeles Galaxy, donde la Selección prepara el decisivo duelo de cuartos de final frente a Bélgica. El internacional español analiza el momento del equipo, recuerda el sufrido triunfo ante Portugal, defiende el trabajo del seleccionador y reivindica todo lo que está consiguiendo una generación que no deja de batir récords.

Pregunta: Bélgica ya espera en los cuartos de final. ¿Cómo afrontan este partido?

Respuesta: Estamos contentos de habernos clasificado y de estar donde estamos hoy. No hay que fiarse de Bélgica. Es un partido complicado, como lo son unos cuartos, unas semifinales o una final. Tenemos que ir paso a paso. Sabemos lo que tenemos que hacer. Les conocemos de otros partidos que hemos jugado contra ellos, así que tenemos que estar concentrados e intentar ganar este partido.

P: ¿Cómo vivieron desde dentro el partido contra Portugal? Desde fuera se sufrió muchísimo.

R: Donde realmente sentí un poquito más de apretón fue en los últimos cinco minutos, después de meter el gol. Antes no tenía ninguna sensación de que nos pudieran hacer daño. Estaba muy tranquilo hasta el minuto 91, cuando marcamos, y luego entró un poquito más el miedo al gol. También creo que nos ha venido bien para darnos cuenta de que los partidos se pueden dar así y que tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones.

P: ¿Cuánta culpa tiene la defensa en el récord de imbatibilidad de Unai Simón?

R: Yo creo que además soy el segundo que más ha jugado durante ese récord. Muy contento. Pero esto es mérito de todos, incluso de los delanteros. Si ellos no aprietan como lo están haciendo, si los centrocampistas no están bien colocados y si nosotros no tenemos más el balón que los rivales, estos registros no se consiguen. Es un trabajo de todo el equipo.

P: Después del primer partido saltaron las alarmas porque no se entrenó con el grupo, pero es una tónica habitual. ¿Cómo se encuentra físicamente?

R: Estoy bien, estoy perfecto. Lo que pasa es que cada uno necesita un tipo de entrenamiento y el mío se adapta a mis necesidades.

P: Ya ha superado los 50 partidos con la selección. ¿Llegó a imaginar que alcanzaría esa cifra?

R: Cuando ves el número parece que no es tanto, pero luego lo piensas y son muchísimos partidos. Además, representar a España es algo increíble. Lo he disfrutado muchísimo y espero que todavía haya unos cuantos más.

P: Ha dicho muchas veces que representar a España es un orgullo. ¿Se ha sentido alguna vez incomprendido por el entorno?

R: Incomprendido, no. Lo único que quizá me puede molestar es no tener la misma repercusión que puedan tener jugadores nacidos aquí. Pero con los compañeros siempre he estado de maravilla, con el entrenador también, y yo aquí me siento como en casa.

P: ¿Se siente muy querido dentro de la selección?

R: Muchísimo.

P: Uno de cada cuatro futbolistas de este Mundial es nacionalizado. ¿Qué le dice ese dato?

R: Que igual me tenía que haber cambiado en este momento y no antes, porque no había tantos y no me hubieran dado tantos palos (risas). Igual habría sido más sencillo. Pero son cosas de la vida. Hay que decidir y tampoco es una cuestión de vida o muerte. El fútbol es un deporte y podemos disfrutar donde más nos sentimos representados.

P: ¿Cuánta influencia tuvo Luis de la Fuente para que regresara a Europa, concretamente al Athletic?

R: Una parte sí. Ya lo dije en otra entrevista. Después de la Nations League empecé a pensar en el Mundial y volver a competir al máximo nivel en Europa. Y qué mejor que regresar a un sitio donde ya había estado para hacerlo.

P: ¿Qué les diría a quienes todavía dudan de Luis de la Fuente?

R: Lo mismo que dudan de él, dudan de muchos jugadores. Entiendo que si los resultados fueran malos tendrían argumentos para señalar. Pero los resultados han acompañado y creo que una Eurocopa no se está valorando como se merece. El día que la ganamos sí, pero ahora parece que la gente ya lo ha olvidado. Hay que recordar todo lo que se ha conseguido, tener un poquito más de personalidad y no dejarse llevar por la corriente. También hay que valorar todo lo bueno que estamos haciendo en España y dejar de compararnos constantemente con otros países.

P: Cubarsí está firmando un Mundial espectacular a su lado. ¿Estamos ante el mejor central del mundo en los próximos años?

R: Seguramente. No lo sé. Es un chaval muy joven. En el Barça ha estado rindiendo y jugando a un gran nivel. Hay que verlo en el futuro, pero tiene unas condiciones enormes.