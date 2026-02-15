Las inmobiliarias aplauden los incentivos de Prohens al alquiler y rechazan el castigo fiscal de Sánchez

Las inmobiliarias aplauden los incentivos del Govern de Marga Prohens a los caseros que no suban el precio del alquiler más allá del IPC y rechazan las penalizaciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) ha mostrado su apoyo a la vía de incentivos fiscales impulsada por el Govern balear y ha rechazado la propuesta del Gobierno central de penalizar en el IRPF a los propietarios que incrementen el alquiler.

El presidente de ABINI, Daniel Arenas, ha advertido de que «penalizar todavía más a los pequeños propietarios, que representan cerca del 90% del total de arrendadores, solo provocará una reducción adicional de la oferta».

«Entendemos y compartimos la preocupación por el acceso a la vivienda, pero utilizar el IRPF como herramienta de castigo puede interpretarse como una intervención indirecta del mercado. Cuando aumenta la presión fiscal y la incertidumbre jurídica, muchos propietarios optan por retirar la vivienda del alquiler residencial», ha señalado.

Para ABINI, el problema estructural de Baleares no es fiscal, sino de falta de oferta suficiente frente a una demanda creciente.

«Penalizar sin ampliar el parque disponible no resolverá el desequilibrio de fondo», ha añadido Arenas.

ABINI considera más acertada la estrategia del Govern balear basada en incentivos fiscales vía bonificación en el IRPF para los propietarios de Baleares que no suban los alquileres más allá del IPC, en una cuantía será de unos 2.000 euros por contribuyente y de entre 600 y 800 euros por vivienda.

No obstante, la entidad ha reclamado dar un paso más. En este sentido, la asociación pide al Govern que amplíe el programa Lloguer Segur para residentes con cinco años en Baleares a todas las viviendas en alquiler, y no únicamente a las vacías.

«Si queremos aumentar la oferta estable, debemos generar confianza y garantías para el propietario. Más seguridad y más incentivos, no más castigos», ha concluido el presidente de ABINI.