El incentivo a los caseros que no suban el alquiler más que el IPC en Baleares será de entre 600 y 800 euros

La bonificación en el IRPF para los propietarios de Baleares que no suban los alquileres más allá del IPC podría ver la luz en unos dos meses, en función de la tramitación del proyecto de ley de aceleración de proyectos, donde está incluida la cuestión en forma de enmienda.

Lo ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, que ha confirmado que la cuantía será de unos 2.000 euros por contribuyente y de entre 600 y 800 euros por vivienda.

El conseller ha recordado que una vez se apruebe ya afectará a las renovaciones que se hagan en 2026 y que se incluirá en la declaración de la renta del año 2027.

Asimismo, ha explicado que la enmienda se está ultimando y que la aprobación dependerá de la tramitación parlamentaria de la norma. Así, a finales de marzo o principios de abril podría aprobarse.

En línea con esta cuestión, el portavoz del Govern se ha referido a la propuesta del Gobierno central de penalizar a los caseros que suban el alquiler y se ha mostrado partidario de incentivar antes que penalizar. «Vemos con mejores ojos las políticas de incentivos antes que la mano dura y el intervencionismo. Y dentro de las políticas de incentivos, vemos con mejores ojos las políticas de bajadas de impuestos para incentivar que no las de, en este caso, subida del IRPF para desincentivar», ha indicado.

En este sentido, el portal inmobiliario pisos.com ha advertido este viernes de que penalizar a los caseros podría reducir la oferta y encarecer el alquiler, tras conocer la propuesta que estudia el Gobierno de rebajar la bonificación fiscal en el IRPF a propietarios que eleven el alquiler.

«Observamos con cierta inquietud cómo una vez más se intenta resolver el problema de la vivienda volcando toda la responsabilidad sobre el propietario», ha criticado el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.