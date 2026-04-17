En Inglaterra vinculan a Mac Allister con el Real Madrid

Alexis Mac Allister es el último nombre relacionado con el Real Madrid. En Inglaterra han informado que el argentino podría salir del Liverpool este verano y lo han postulado como posible candidato a llegar al Bernabéu en esta próxima ventana de fichajes. El centrocampista argentino, campeón del mundo en 2022 con la selección de Scaloni, ya fue relacionado en su día con la entidad madridista.

La temporada del Real Madrid, salvo milagro en Liga, finalizó el pasado miércoles con una eliminación honrosa a manos del Bayern de Múnich y en las últimas horas ya se han sucedido los nombres sobre los posibles fichajes de cara a la temporada que viene. El último en sumarse a la lista es el de Alexis Mac Allister, el centrocampista argentino, que ya sonó hace unos meses como posible incorporación para el Real Madrid.

La situación ahora es bien distinta: Mac Allister acaba contrato en 2028 y, al parecer, no entra en los planes del Liverpool para la próxima temporada. Después de una temporada nefasta en Anfield, el objetivo del club es hacer una remodelación en la plantilla y por ello quieren hacer caja con un futbolista por el que pagaron 42 millones de euros en su día al Brighton.

Mac Allister y el Real Madrid

«No es descartable que Alexis Mac Allister abandone el Liverpool este verano para financiar la siguiente fase de la reconstrucción del equipo. Al centrocampista le quedan dos años de contrato, no se han mantenido conversaciones para renovarlo y su rendimiento ha bajado. Hay clubes europeos interesados en él», han informado en The Telegraph sobre la situación de un Mac Allister que podría poner este verano punto y final a su etapa en el Liverpool.

Nine Liverpool players heading for the Anfield exit ❌ Alexis Mac Allister

❌ Curtis Jones

❌ Joe Gomez@DKingTelegraph casts a critical eye over Liverpool’s misfiring squad as the club prepares for a mass clear-out ⤵️https://t.co/yW5P1KLdrj pic.twitter.com/8aInvWkNPs — Telegraph Football (@TeleFootball) April 16, 2026

A sus 27 años, Alexis Mac Allister está valorado en 80 millones de euros después de una temporada en la que ha participado en 49 partidos en todas las competiciones, en los que ha marcado cinco goles (uno de ellos al Real Madrid en Champions) y ha repartido cinco asistencias. La posición que desempeña el argentino es la de centrocampista y pasó a la primera plana futbolística después de ser uno de los jugadores más importantes de la selección argentina de Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022.

Así que el nombre de Mac Allister ha sido el último en ser relacionado con un Real Madrid que todo hace indicar que fijará su objetivo en un centrocampista para el próximo mercado de verano. De momento, y después de la eliminación en Champions, en el club blanco se han dado un tiempo para meditar y, como suele ser habitual, se tomarán las decisiones en su momento después de una profunda reflexión.