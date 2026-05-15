El Real Madrid ha reducido el casting de entrenadores y sólo un nombre está ahora encima de la mesa: José Mourinho. El portugués es el elegido. La idea es que la próxima semana se cierre la contratación de Mourinho y, por tanto, su regreso al banquillo del Santiago Bernabéu. Pochettino sería la alternativa, pero ya todos los caminos conducen a Mourinho.

Mourinho es el que más opciones tiene de ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Quién lo iba a decir hace no tanto. El portugués es el principal candidato para hacerse cargo del equipo a partir de la próxima temporada. Florentino Pérez aún no ha mantenido ninguna reunión con él, pero sí es el primero en una lista en la que prácticamente está sólo el portugués.

Una vez que acabe la liga portuguesa, que eso ocurre este sábado, se acelerará el proceso para que Mourinho sea el nuevo entrenador del Real Madrid. No habrá problemas entre las dos partes (club y técnico), ya que está hablado, pactado y entre ambas partes se entienden a la perfección. Hay una gran relación. Queda esperar al final de la liga portuguesa, en la que el Benfica se juega acceder a la próxima edición de la Champions League.

Mourinho es una opción real porque el contexto del mercado de entrenadores no ofrece demasiados perfiles de impacto inmediato. Jürgen Klopp genera dudas por el encaje y porque necesita tiempo, por lo que nunca ha sido un candidato prioritario. Otros nombres no terminan de convencer. Mourinho, en cambio, garantiza algo desde el primer día: personalidad. Y eso, dentro del Real Madrid, se valora mucho ahora mismo.

También influye su relación con Florentino Pérez, que sigue siendo muy buena, como reconoció el propio entrenador portugués en la previa del encuentro de ida del playoff que enfrentó al Benfica y al Real Madrid en esta edición de la Champions. «La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé por el Benfica, cuando me dijo que estaba muy contento porque otra vez estaba en un club grande. Tengo una gran relación con Florentino Pérez y su familia, no hay que esconderlo», aseguró.

La primera etapa de Mourinho en el Real Madrid cambió por completo al club. Llegó en 2010 para acabar con la hegemonía del Barcelona de Guardiola y lo hizo devolviéndole al madridismo algo que había perdido: competitividad, carácter y hambre. Ganó una Liga histórica de 100 puntos, una Copa del Rey en Mestalla y llevó al equipo a competir de tú a tú contra uno de los mejores Barça de la historia. Su etapa estuvo llena de tensión, polémicas y guerras internas, pero también sirvió para cimentar el equipo que años después dominaría Europa con las Champions de Ancelotti y Zidane. Mourinho dividió opiniones, pero nadie puede negar que despertó a un Real Madrid que estaba dormido.

Pochettino como alternativa

La alternativa es Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos. Precisamente esto es lo que le aleja del banquillo del Santiago Bernabéu en estos momentos. El argentino, muy madridista, estaría encantado y Florentino le tiene en muy buena estima, pero la situación ahora mismo es complicada, ya que está centrado en el Mundial con el combinado norteamericano, que es anfitrión.