La renovación de Vinicius por el Real Madrid está apalabrada

Vinicius Junior está muy cerca de confirmar su renovación con el Real Madrid. El brasileño está a punto de firmar su nuevo contrato con la entidad madridista para los próximos tres años. Es decir, a su vinculación actual, que se extiende hasta 2027, se le sumará una ampliación que alargará su futuro con el conjunto blanco hasta 2030, tal y como adelantó Eduardo Inda. Este nuevo contrato está cerca de firmarse a falta de unos flecos, por lo que se puede dar por seguro que renovará con la entidad madridista y, por lo tanto, despejará cualquier intento de sacarle del estadio Santiago Bernabéu, tanto de clubes europeos como de Arabia Saudí.

Las negociaciones entre los agentes de Vinicius Junior y el Real Madrid han sido más rápidas de lo esperado. Ambas partes han puesto mucho de su parte para llegar a un acuerdo. En los últimos meses, el brasileño aclaró sus ideas y se inclinó por seguir jugando en el conjunto blanco, por lo que la predisposición del futbolista era total para ampliar su contrato tres años más. Al mismo tiempo, la entidad presidida por Florentino Pérez le ha correspondido con una importante subida de salario, lo que le convierte en el jugador mejor pagado de la plantilla.

Los motivos de su «no» a Arabia Saudí

Vinicius no veía en estos momentos clara la posibilidad de dar el salto hacia Arabia Saudí. Si bien es cierto que parte de su entorno no lo veía con malos ojos, la realidad es que el jugador no ha terminado de convencerse. El brasileño no estaba dispuesto, a sus 24 años, a firmar un contrato que le atase a un equipo de Arabia Saudí muchos años. Por ello, ha descartado este interés.

El tiempo de contrato, superior a los dos años que estaba dispuesto a jugar Vinicius en Arabia Saudí, es lo que le ha hecho replantearse su situación, por lo que el jugador se ha inclinado por renovar su contrato.

El esfuerzo de Arabia Saudí

La primera propuesta reportaba a Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid, que en verano se vio mejorado para cobrar lo mismo que Mbappé. Además, la propuesta del PIF de Arabia Saudí con Vinicius para que el brasileño diese el paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluye también la opción de que el brasileño se convierta en imagen y embajador del Mundial 2034, que se disputará en Arabia Saudí.

Esta nueva propuesta mejora notablemente todas las cifras. La idea de Arabia Saudí es ofrecer a Vinicius una cifra próxima a los 300 millones de euros por temporada. Mejoraría en casi 100 kilos la primera propuesta. Por lo tanto, por cinco temporadas, pasaría de ingresar 1.000 millones de euros a una cifra próxima a los 1.500 millones. Además, también mejorarían la oferta que harían al Real Madrid para tratar de llevarse a su estrella.