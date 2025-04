El dato que desmonta la incompatibilidad de Vinicius con Mbappé

Vinicius no marca goles cuando no está Kylian Mbappé. En los cinco partidos que no pudo disputar el francés con la camiseta del Real Madrid, el carioca no consiguió anotar. Eso sí, el internacional con Brasil tampoco perdió. El último en fecha, contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu el pasado domingo. Ante los leones de San Mamés, Vini pudo desbloquear su contador sin Kylian si Munuera Montero y el VAR no hubieran pitado el fuera de juego dudoso sobre Endrick.

Esta ‘maldición’ podría cambiar este miércoles en Getafe. Después de sufrir un esguince en el tobillo derecho contra el Arsenal, Kylian Mbappé no pudo asistir a la 32ª jornada de la Liga y parece que tampoco lo hará para la 33ª, que se jugará en el Coliseum Alfonso Pérez. Es más, no es del todo seguro que el astro francés pueda estar en Sevilla este próximo fin de semana. Para la final de Copa del Rey en La Cartuja y ante el Barcelona, el nativo de Bondy todavía es duda. Vinicius sería entonces el líder del ataque en el Clásico.

Mbappé ha podido sin Vinicius… pero le ha costado

Kylian Mbappé sí ha sabido marcar goles sin Vinicius este curso. En los ocho partidos que no disputó el 7 del Real Madrid, el ex del Paris Saint-Germain recopiló ocho goles, que incluyen un doblete y su primer hat-trick con el equipo de Chamartín, y una asistencia, aunque sí conoció la derrota, en dos ocasiones. En Liverpool y en San Mamés en la primera parte de la temporada, los blancos no pudieron ganar sin el carioca. Kylian intentó hacer olvidar la ausencia de Vini, sin éxito. De hecho, el ariete falló un penalti en cada uno de los dos encuentros.

No obstante, hay que mencionar que los dos futbolistas empiezan a entenderse en el verde. Si bien los últimos encuentros han sido rocambolescos para toda la plantilla, Vinicius y Mbappé han sabido mostrarse generosos entre el uno y el otro. El que más, el brasileño. En todo lo que se lleva de temporada, Vini asistió en tres ocasiones a Kylian en las 33 realizaciones que lleva. Además, aunque es cierto que funcionaba por turnos antes, el ex de Flamengo también cedió dos penaltis que él mismo había provocado al francés (y no le tembló el pulso). Por su parte, La Tortuga asistió en dos ocasiones al internacional con la canarinha.

El desglose de los partidos

Kylian Mbappé sin Vinicius:

Liverpool (Champions League): Derrota 2-0, penalti fallado.

Stade Brestois (Champions League): Victoria 0-3.

Getafe (Liga): Victoria 2-0, gol.

Athletic Club (Liga): Derrota 2-1, penalti fallado.

Girona (Liga): Victoria 0-3, gol.

Sevilla (Liga): Victoria 4-2, gol y asistencia.

Las Palmas (Liga): Victoria 4-1, doblete.

Real Valladolid (Liga): Victoria 0-3, hat-trick.

Total en ocho partidos: dos derrotas, seis victorias, ocho goles marcados y una asistencia.

Vinicius sin Kylian Mbappé:

Atlético de Madrid (Liga): Empate 1-1.

Rayo Vallecano (Liga): Empate 3-3 (entró en el 63′).

Leganés (Copa del Rey): Victoria 2-3 (entró en el 46′).

Real Sociedad (Copa del Rey): Victoria 0-1.

Athletic Club (Liga): Victoria 1-0.

Total en cinco partidos: dos empates, tres victorias, ningún gol marcado.