La realización televisiva de la Liga de Tebas volvió a dejar muchas dudas en una jugada polémica -y clave- de un encuentro de Primera División, en este caso un gol anulado al Real Madrid por fuera de jeugo de Endrick. En el Real Madrid – Athletic Club y con 0-0 en el marcador en el minuto 79, Martínez Munuera en el campo y Cordero Vega en el VAR anularon un gol de Vinicius por fuera de juego posicional previo de Endrick. El árbitro principal tuvo que ir al VAR a ver la jugada, pero tras ello, la realización televisiva colocó una imagen del fuera de juego que no es clara.

El Real Madrid ganó al Athletic por 1-0, con gol de Fede Valverde en el tiempo de descuento, pero antes Vinicius marcó un gol que fue posteriormente anulado por fuera de juego previo de Endrick. La situación del brasileño era posicional y de eso no hay duda: va a pelear el balón, hace que Paredes, defensa del Athletic, vaya a por el esférico y si está en fuera de juego, hay que pitarlo.

Pero la duda es si de verdad Endrick estaba en posición adelantada. Y es que con las imágenes que la Liga de Tebas puso no está nada claro. En concreto, hay dos situaciones en la explicación visual del fuera de juego de Endrick que son raras según las imágenes que se mostraron por parte de la realización de la Liga de Tebas.

Por un lado, el balón. No aparece por ningún lado. Existe la posibilidad de que el esférico, en el momento del pase de Fede Valverde, estuviera por delante de Endrick, por lo que no sería fuera de juego. En la demostración de que Endrick estaba adelantado -posición milimétrica, ni un tercio de su bota- el balón no aparece por ningún lado.

Por otro lado, la figura que utilizan de Endrick. Para señalar el fuera de juego, el brasileño aparece con el brazo estirado. Sin embargo, en el momento en el que Fede Valverde toca el balón -el que hay que tener en cuenta para ver tanto la posición del esférico como la de Endrick- el jugador del Real Madrid no tiene ningún brazo estirado. Los tiene por detrás, en su lance con Paredes. Endrick sí tiene el brazo estirado, pero un momento antes, cuando Valverde todavía no ha tocado por última vez el balón. Esto es la famosa opción de escoger el frame que se quiera en el momento que se quiera.

La jugada fue muy polémica porque ni el árbitro de campo, Martínez Munuera, ni el linier, que en este caso era su hermano, vieron el fuera de juego en directo sobre el césped. Fue Cordero Vega desde el VAR quien avisó al colegiado y este se dirigió a la pantalla del Santiago Bernabéu. Tras varios minutos de comunicación y la posterior revisión, el gol de Vinicius fue anulado por el ligero adelantamiento de Endrick que deja muchas dudas por la posición del balón y por la del propio jugador.