Vinicius es sancionado con dos partidos por su expulsión en Mestalla

El Comité de Competición ha sancionado con dos partidos a Vinicius Junior por su expulsión en Mestalla. Por lo tanto, la infracción cometida por el brasileño no ha sido considera como grave y cumplirá este castigo sólo en Liga. Se perderá los encuentros contra Las Palmas, en el estadio Santiago Bernabéu, y Valladolid, en el José Zorrilla. El recurso del Real Madrid, convencido de que la acción de su jugador no era merecedora de roja, no ha prosperado como esperaban.

La resolución del Comité de Competición recoge lo siguiente sobre la sanción a Vinicius: «Dos partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa accesoria en cuantía de 700 euros al club

y de 600 euros al infractor, en aplicación del artículo 52. (Artículo:

130.2)».

Vinicius Junior fue expulsado en el encuentro que enfrentó a Valencia y Real Madrid el pasado viernes 3 de enero. Tras una jugada en el área en el que los jugadores del conjunto valencianista le robaron de manera limpia la pelota al madridista, el jugador del Real Madrid se quedó de rodillas y fue el portero rival el que se acercó a golpearle la cabeza. El brasileño cayó en su trampa y respondió a la provocación. El guardameta, con una importante dosis de sobreactuación, se fue al suelo y el VAR entró en acción.

Soto Grado, que en un primer momento no vio nada sancionable, se ajustó a la realidad a la hora de redactar el acta, lo que evita una sanción mayor al madridista. «En el minuto 79 el jugador (7) De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas», escribió el colegiado. Al dejar claro que el balón no estaba en disputa, pero sí en juego, evitó que la sanción se fuese a cuatro partidos o más.

Ancelotti siempre ha mantenido públicamente que para él la acción de Vinicius no era merecedora de cartulina roja, pero el Comité de Competición no ha opinado lo mismo. Ahora, el italiano no podrá contar en dos partidos de Liga con uno de sus jugadores más importantes dentro de la plantilla.

La indignación del Real Madrid

la indignación del Real Madrid recae en lo que se enseñó a Soto Grado desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y es que, el árbitro de campo sólo pudo ver la acción de Vinicius, ya que Muñoiz Ruiz, árbitro del VAR, le omitió lo que hizo previamente el portero del Valencia. Con esas imágenes, no le quedó otra que expulsar al brasileño, dejando sin sanción lo ocurrido previamente.

En el Real Madrid esto ni sorprende, aunque no deja de enfadar. Y es que, desde el club blanco, entienden que desde hace demasiados años todo lo relacionado con la organización y gestión de la competición del fútbol en España es bastante decepcionante. «El hecho de generar sospechas sobre tantas cosas es sólo la consecuencia de la mediocridad en la que nos movemos», aseguran desde Valdebebas.