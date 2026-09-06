El Real Madrid tropieza con el Eibar y se deja el primer empate de la temporada

«El flow es difícil mantenerlo, se nos va a ir bajando», decía Pau Quesada tras ganar en Champions al Ajax y certificar su clasificación para la fase de liga. Cuatro días después, ha pasado. Segundo partido del Real Madrid en la Liga F, de nuevo en Valdebebas, y empate a cero contra el Eibar. Sin la sensación del inicio del curso, Felicia Schröder, sancionada por su expulsión en el derbi, las blancas no fueron capaces de batir a las vascas. Regresó la falta de puntería. Esa que ha sido tan habitual en los últimos años.

Las madridistas dominaron el encuentro desde los primeros compases y asumieron el control del juego durante buena parte de la primera mitad. El conjunto blanco movió el balón con criterio, consiguió instalarse en campo contrario y generó varias ocasiones, aunque le faltó precisión en los metros finales para traducir su superioridad en goles.

La ocasión más peligrosa antes del descanso llegó en el minuto 36. Tras un saque de esquina, Levels cazó el balón y probó fortuna con una potente volea. Su lanzamiento llevaba dirección a portería, pero la guardameta rival reaccionó a tiempo para despejar el peligro. Las madridistas no bajaron los brazos y siguieron insistiendo en busca de una recompensa que, sin embargo, se resistió a llegar. Con el marcador intacto, ambos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

Después de la reanudación, el guion apenas cambió. El Real Madrid mantuvo su iniciativa y encontró espacios para acercarse con mayor claridad al área rival. Beerensteyn y Keukelaar dispusieron de dos buenas oportunidades apenas seis minutos después del comienzo de la segunda parte. La primera se encontró con la respuesta de Belem, mientras que Wellmann evitó el tanto en el segundo intento con una intervención de gran mérito.

La presión madridista continuó y, en el minuto 57, Andreia Jacinto volvió a rozar el gol tras rematar de cabeza un centro preciso de Senss. La portera consiguió despejar el balón prácticamente sobre la línea. Durante el tramo final, el Real Madrid siguió buscando una victoria que no terminó de materializarse. Pese a su insistencia y al mayor número de ocasiones, la falta de acierto condenó al cuadro madrileño a conformarse con un empate sin goles.