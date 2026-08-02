El Real Madrid sigue sumando piezas clave durante la pretemporada. Los refuerzos han llegado a Valdebebas, Vinicius Jr., Bernardo Silva y Brahim Díaz se pondrán a las órdenes de José Mourinho este lunes 3 de agosto. Los jugadores se encontraban de vacaciones tras competir en el Mundial, pero ya están listos para darlo todo en el nuevo proyecto del equipo.

El club ya ha tenido su primera prueba frente a la Fiorentina, en un duelo que se saldó con un empate a dos. Después del encuentro, el entrenador portugués señaló que habían trabajado con una plantilla muy limitada: «Es un equipo con los jugadores que tenemos. He tenido que meter a los hombres que tenía a disposición. También a Trent y Dumfries juntos en una dinámica que permitiese su juego».

Los refuerzos ya están aquí. Los tres futbolistas aportarán un abanico de opciones mucho más amplio a nivel ofensivo. El siguiente enfrentamiento será este sábado, 8 de agosto, frente al Ferencváros. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias). Mourinho podrá tener su primera toma de contacto con los recién llegados.

Bernardo Silva es una de las piezas más atractivas. El portugués acaba de llegar al Real Madrid como agente libre, después de ser una petición del entrenador. Por su parte, Vinicius y Brahim regresan tras firmar un Mundial muy atractivo, aunque ambos se quedaron con la espina de no llegar a las semifinales.

¿Qué jugadores faltan por llegar?

Mourinho aún no dispone de la plantilla al 100%. Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Thibaut Courtois siguen de vacaciones. En el caso del portero belga, aún se está recuperando de la lesión que sufrió en el partido frente a España. Por el momento no hay una fecha oficial confirmada, pero se espera que regresen entre el 5 y el 10 de agosto.