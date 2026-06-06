Florentino Pérez apoya al Real Madrid de baloncesto contra el Tenerife antes de las elecciones

Florentino Pérez apoyó al Real Madrid de baloncesto en el tercer partido de los play offs de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife antes de jugarse la reelección como presidente este domingo en las elecciones a la presidencia del club blanco contra Enrique Riquelme. El mandatario en funciones no abandonó al equipo de Sergio Scariolo en su trascendental encuentro para seguir vivo en la competición doméstica y lo presenció desde el palco.

También acudió por primera vez al Palacio de los Deportes desde que se presentó a las elecciones Enrique Riquelme, quien este viernes mantuvo un encuentro con socios del equipo blanco de baloncesto. El presidente Florentino Pérez compareció ante sus socios y la prensa este sábado por la mañana en su acto de cierre de campaña y denunció las «mentiras» de la otra candidatura en el hotel Eurobuilding NH.

Así habló del anuncio de Jürgen Klopp por parte de Riquelme: «Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él y este les responde con que ni se molesten. Pero, ¿no decían que tenían un entrenador cerrado al inicio de la campaña? A estos señores les vale todo, sólo quieren dirigir al Real Madrid. La camiseta y los símbolos no se manchan por alguien que quiere ser presidente del Real Madrid. Ya tuvimos bastante con Calderón».

«El candidato es hijo de uno de los que formaban parte de aquella Junta Directiva. La soberanía del socio es sagrada. Ser socio del Real Madrid es una manera de vivir la vida y también mucha responsabilidad porque se les necesita. Les animo a votar porque está en juego nuestro futuro. Los socios no consentiremos mentiras», afirmó, pasando al ataque contra Riquelme.

Florentino Pérez y Riquelme en el Palacio

«Hemos tenido que soportar que se lance un bulo de un fichaje en un show televisivo y que minutos después su padre y su representante lo desmientan con rotundidad y amenacen con emprender acciones legales. A ellos no les provoca ningún rubor, pero a mí en particular mucha vergüenza», sentenció, sobre la promesa de Erling Haaland.