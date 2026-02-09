Madridismo en vena: Modric y Ramos pasan el fin de semana juntos: «Amistad y familia»

El madridismo recuerda con añoro todo lo relacionado con la pasada década cuando el Real Madrid dominaba Europa. Aquellas tres Champions consecutivas pasaron a la historia donde se forjaron leyendas que aún se recuerdan en el Santiago Bernabéu. Entre ellas dos hombres que pusieron la primera piedra de aquel camino fueron los artífices del gol de la Décima: Luka Modric y Sergio Ramos. Aunque ambos ya no están en Chamartín, la amistad que los une les ha hecho reencontrarse el pasado fin de semana que abre todo tipo de especulaciones.

Fue el domingo en una cena entre ambos futbolistas, con mucho que contar después de que el central se marchase a París en verano de 2021. Desde entonces, ambos han tenido caminos muy dispares. El croata siguió en el club blanco y ganó dos Copas de Europa, mientras el central vivió la experiencia de jugar fuera de España en el PSG y Rayados. Aun así, ambos se vieron de nuevo y el sevillano tuvo unas bonitas palabras en redes: «Siempre es una alegría inmensa verte, mi brother. Por muchos ratos más de los nuestros. Alucinado con mi asado», escribió en su perfil de Instagram.

Modric y Ramos, caminos diferentes tras salir del Real Madrid

Modric está siendo la gran sensación de Italia. Su llegada al Milan el verano pasado le convirtió en un nuevo héroe en San Siro. A sus 40 años, el croata disfruta de ser titular indiscutible en un mediocampo donde ejerce de líder. Rechazó marcharse a otros destinos como Estados Unidos o Arabia Saudí para seguir compitiendo en Europa…ahora no se descarta que vuelva a jugar con Sergio Ramos.

El central rompió su contrato en Rayados este invierno un año después de afrontar la aventura del fútbol sudamericano. Ahora está en camino de comprar el Sevilla con el rumor de que también podría volver a jugar en el conjunto hispalense. En caso de que Javier Tebas no le dejase por tema de fair-play, la opción de Italia coge fuerza con su reunión con Modric.