Letra completa de ‘Cibeles’, la canción de Sergio Ramos (y vídeo)

El mes de septiembre ha comenzado de manera oficial y ya lo ha hecho de la mano de uno de los estrenos más inesperados. Deportivamente, se ha convertido en uno de los futbolistas más conocidos y queridos de nuestro país. Pues, han sido muchos los títulos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria profesional como deportista de élite. Actualmente, es jugador del Club de Fútbol Monterrey. Pero, Sergio Ramos ya lo ha avisado. Sus años como futbolista están a punto de finalizar. Por ello, y como buen andaluz, ha querido recordar que su arte no solo reside en el campo de juego.
Sergio Ramos ha dado el salto a la industria musical y lo ha hecho para presentar su primer single como cantante. Presentado bajo el título de Cibeles, el sevillano ha compartido una canción con sonidos propios del reggaetón cuyos versos van dedicados a sus años como jugador del Real Madrid C. F. Ante estos pequeños detalles, no es de extrañar que el single esté dando mucho de qué hablar durante las últimas horas. Y es que, el deportista lo tiene claro. «Mi historia, mi música», escribió al compartir este proyecto.
Cibeles se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming. Pues, Sergio Ramos, que aún sigue siendo jugador de fútbol, quiere ir ya asentando las bases de su próxima profesión. Pues, el fútbol y la música siempre han sido dos de sus grandes pasiones.
Hay cosas que no te dije
Que todavía me duelen
Yo nunca quise irme
Tú me pediste que vuele, woh-uoh-oh
Tú me pediste que vuele, uh-oh
Tú me pediste
Yo mataba por ti, te amé y te defendí
Pero no estaba en mí
Tú me pediste que vuele
De gala me vestí, sangre y sudor te di
Te disfruté y te sufrí
Espero que te vaya bien
Aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché
Porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé
Pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé
Hasta que tocó despertar
Te puse corona, tú me pusiste ala’
No sabía que eran solo para que me alejara
Y te miro ahora, sigues igual de bella
Que nadie e’ imprescindible, la vida te enseña
Un partido dura 90′, y te di noventa y tres más de la cuenta
Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda
Yo prefiero morir de pie, que vivir arrodilla’o
Daré el corazón aunque me lo devuelvan daña’o
Espero que te vaya bien
Aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché
Porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé
Pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé
Hasta que tocó despertar
O-O-Ovy On The Drums
Te olvidaste de mí, me dejaste de la’o
Sin poder decidir, eso es lo que más me duele
Y aunque todo fue así, volvería encanta’o
Una vez y hasta mil
Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh-oh
Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh
Y tú lo sabe’, Cibeles
