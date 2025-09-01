Letra completa de ‘Cibeles’, la canción de Sergio Ramos (y vídeo)

El mes de septiembre ha comenzado de manera oficial y ya lo ha hecho de la mano de uno de los estrenos más inesperados. Deportivamente, se ha convertido en uno de los futbolistas más conocidos y queridos de nuestro país. Pues, han sido muchos los títulos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria profesional como deportista de élite. Actualmente, es jugador del Club de Fútbol Monterrey. Pero, Sergio Ramos ya lo ha avisado. Sus años como futbolista están a punto de finalizar. Por ello, y como buen andaluz, ha querido recordar que su arte no solo reside en el campo de juego.

Sergio Ramos ha dado el salto a la industria musical y lo ha hecho para presentar su primer single como cantante. Presentado bajo el título de Cibeles, el sevillano ha compartido una canción con sonidos propios del reggaetón cuyos versos van dedicados a sus años como jugador del Real Madrid C. F. Ante estos pequeños detalles, no es de extrañar que el single esté dando mucho de qué hablar durante las últimas horas. Y es que, el deportista lo tiene claro. «Mi historia, mi música», escribió al compartir este proyecto.

Cibeles se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming. Pues, Sergio Ramos, que aún sigue siendo jugador de fútbol, quiere ir ya asentando las bases de su próxima profesión. Pues, el fútbol y la música siempre han sido dos de sus grandes pasiones.

Letra de ‘Cibeles’, de Sergio Ramos

Hay cosas que no te dije

Que todavía me duelen

Yo nunca quise irme

Tú me pediste que vuele, woh-uoh-oh

Tú me pediste que vuele, uh-oh

Tú me pediste

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí

Tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste ala’

No sabía que eran solo para que me alejara

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie e’ imprescindible, la vida te enseña

Un partido dura 90′, y te di noventa y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Yo prefiero morir de pie, que vivir arrodilla’o

Daré el corazón aunque me lo devuelvan daña’o

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

O-O-Ovy On The Drums

Te olvidaste de mí, me dejaste de la’o

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encanta’o

Una vez y hasta mil

Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh-oh

Y tú lo sabe’, Cibeles, uh-oh

Y tú lo sabe’, Cibeles