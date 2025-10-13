Así ha sido la tromba de agua en Gandía: «AEMET nos ha avisado cuando ya se había inundado todo»

A las 12:20 horas de este lunes, había descargado sobre Gandía un tormenta torrencial que ha dejado más de 110 litros por metro cuadrado. El enorme aguacero ha afectado a las playas, al Grao y al centro urbano. Los efectos de esa tormenta se pueden ver en el vídeo que ilustra esta información. El enfado y la indignación en el municipio son enormes con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) al considerar que su aviso de alerta roja por lluvias ha sido tardío: «AEMET nos ha avisado cuando ya estaba todo inundado», ha resumido el edil del PP, Víctor Soler, en declaraciones sobre lo acontecido a OKDIARIO. El propio Víctor Soler ha estallado ante la alerta tardía de la AEMET en Gandía: «La AEMET, dependiente del Gobierno de Sánchez, emite alerta roja cuando Gandía estaba ya inundada. Esto es una vergüenza. Un fallo más que pone en riesgo la seguridad de los vecinos», ha escrito el también secretario primero de la Mesa de las Cortes Valencianas.

El vídeo que publica OKDIARIO y que ilustra esta información muestra como se anegado Gandía antes de la alerta roja de la AEMET. En este vídeo se puede observar cómo llueve sin parar y el agua supera la altura de las ruedas de los vehículos. Alguno, incluso, ve interrumpida su marcha y no tiene más remedio que parar en plena avenida y poner las luces de situación. En el transcurso del aguacero se han vivido momentos de angustia porque las lluvias anegaban toda la superficie.

Gandía es el municipio del que fue alcaldesa la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. Más allá de pedir mucha precaución e ir retuiteando las alertas de la AEMET, Diana Morant no ha efectuado crítica alguna ni ha reclamado responsabilidades en sus redes sobre la alerta tardía de la AEMET.

Pero aún más escalofriantes son las imágenes que contiene también el vídeo en el Paseo de Las Germanías, también en Gandía, donde un hombre lucha contra la inundación, descalzo peleando por atravesar una zona inundada, mientras el suelo del paseo casi no se ve porque está totalmente cubierto de agua. En esos momentos, la lluvia continuaba. Pero los imbornales no tragaban el agua a la velocidad suficiente.

Víctor Soler ha explicado que «cuando nos ha avisado, Gandía ya estaba inundada. La previsión no ha servido para nada». Además, ha señaladfo a otra causa de la inundación: «En Gandía no hay plan de limpieza de imbornales. A pesar de que nosotros, desde el PP, lo hemos pedido. Los imbornales estaban obstruidos. Han sido los propios vecinos los que han tenido que trabajar. Y, a partir de ahí, han comenzado a absorber agua. Porque hasta entonces no lo hacían».