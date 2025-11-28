El alcalde socialista de Pinos Puente mantiene a su edil de Igualdad pese a sus agresiones y amenazas

El alcalde socialista de Pinos Puente (Granada), Enrique Medina, mantiene en su cargo a la concejal de Igualdad, Margarita Álvarez (IU), pese a que la Fiscalía pide cuatro años de prisión para ella por agredir a una mujer para tratar de impedir que su hija testificara contra su propio hijo en un juicio por presunta agresión sexual.

Según el Ministerio Público, Margarita Álvarez y otra acusada abordaron a la víctima el 14 de junio de 2023 cuando salía de una peluquería. Le dijeron «ahora sí, ya sí podemos», y la golpearon hasta tirarla al suelo, donde continuaron la agresión. La mujer sufrió lesiones físicas, secuelas psicológicas y una pérdida de calidad de vida durante 48 días.

La Fiscalía sostiene que el objetivo era intimidarla para evitar que su hija declarara en un juicio en el que estaban implicados los hijos de ambas agresoras por un presunto delito sexual. Dos meses antes, el 28 de abril, ya se habrían presentado en su domicilio para amenazarla con frases como «esto lo vas a pagar».

Además de los cuatro años de cárcel, el escrito fiscal reclama una indemnización de 4.880 euros y 600 euros de multa por amenazas leves. A esta causa se suma otra querella contra la misma edil por amenazas, lesiones psíquicas y revelación de secretos, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.

Esa segunda denuncia ha sido presentada por una ex trabajadora municipal del Centro de Información a la Mujer, que fue suspendida de empleo y sueldo en octubre de 2025. Asegura que fue acosada por la concejal por acompañar a una mujer a denunciar una agresión sexual a la Guardia Civil. «Hay que ser muy hijas de puta para ir a la Guardia Civil y denunciar», habría dicho Álvarez, según la querella.

Pese a la gravedad de los hechos, ni el PSOE ni Izquierda Unida han cesado a la concejal. IU ha emitido un comunicado defendiendo la presunción de inocencia y advirtiendo que sólo adoptará medidas si hay sentencia firme. El PSOE, por su parte, guarda silencio.

Vox exige dimisiones

Vox ha exigido la «dimisión inmediata» tanto del alcalde como de la edil. Su portavoz, Antonio Duarte, denuncia que el equipo de gobierno ya conocía las acusaciones y no actuó. Además, ha reclamado explicaciones a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que participa este sábado en un acto feminista en Atarfe.