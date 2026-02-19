‘La momia de Lee Cronin’: Laia Costa protagoniza la nueva apuesta terrorífica del sello Blumhouse

Estas últimas semanas, los fans del cine de aventuras han recibido grandes novedades con el desarrollo de La momia 4. La próxima secuela volverá a poner a Brendan Fraser en la piel de Rick O’Connell, dos décadas después de la indolente La tumba del emperador Dragón (2008). Pero mucho antes de la resurrección del tétrico villano por parte de Universal Pictures, Warner Bros tiene previsto proyectar en salas el próximo mes abril una nueva aproximación de la monstruosa criatura: La momia de Lee Cronin.

A diferencia de la continuación de Fraser, La momia de Lee Cronin tiene un enfoque centrado en el horror sobrenatural. Temática cristalina si abordamos el último tráiler promocional y si observamos cómo, Blumhouse Productions y Atomic Monster están detrás del proyecto. Blumhouse es la responsable de fenómenos virales como Black Phone (2021) o M3GAN (2022), mientras que Atomic está detrás de otras tantas cintas de terror del impacto de The Monkey (2025) o Maligno (2021). El nombre que se sienta tras las cámaras también es un referente actual para el género. Lee Cronin es el autor de Posesión infernal: El despertar (2023), la secuela de la trilogía Evil Dead de Sam Raimi y con todos estos antecedentes, se espera que el cineasta irlandés vuelva a imprimir en el mito la esencia del miedo a la que tradicionalmente siempre ha estado ligado. Para ello, cuenta con un guion original de su puño y letra y con un reparto internacional liderado por la actriz española, Laia Costa.

Tráiler de ‘La momia de Lee Cronin’

Intentando reinventar la leyenda del monstruo, la trama de La momia de Lee Cronin parte de un drama familiar: la desaparición de la hija pequeña de una periodista. La pequeña-tras un encuentro con una mujer misteriosa-se desvanece sin dejar rastro en el desierto de El Cairo y ocho años después, tras un accidente de avión que transportaba un antiguo sarcófago, la niña reaparece en su interior aparentemente ilesa. Lo que debería haber sido un reencuentro emocionante termina convirtiéndose en una sucesión de transformaciones sobrenaturales terroríficas.

Junto a a la actriz barcelonesa, la cual interpreta a la madre de la pequeña, el casting de la película se completa con la participación de Jack Reynor (Midsommar), May Calamawy (Caballero luna), Natalie Grace (You Were My First Boyfriend), Verónica Falcón (Ozark) y May Elghety (Gran Hotel: Secretos del Nilo), entre otros.

Por otra parte este no es ni mucho menos, el primer producto internacional en el que participa Costa. La ganadora del Goya por Cinco lobitos (2022) ha estado presente en la alemana Victoria (2015), compartiendo elenco con actores como Nicholas Hoult en Newness (2017), Josh O’Connor en Only You (2018) y participando en series tan conocidas como Soulmates (2020) y La rueda del tiempo (2021).

¿Cuándo se estrena?

La momia de Lee Cronin llegará a los cines españoles el próximo 17 de abril, dentro de un mes en el que la cartelera recibirá blockbusters comerciales como Super Mario Galaxy: La película, el biopic musical de Michael Jackson y El diablo viste de Prada 2.