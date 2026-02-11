‘La momia 4’ ya tiene fecha de estreno: vuelven Brendan Fraser y Rachel Weisz

Tras meses de rumores, los cinéfilos más nostálgicos están de enhorabuena: La momia 4 es una realidad. Universal Pictures ha dado luz verde de manera oficial al proyecto apoyándose en el regreso de sus dos estrellas principales, Brendan Fraser y Rachel Weisz. La saga, una de las más exitosas y taquilleras de comienzos de siglo, recibe así una actualización acorde a los tiempos de reclamo nostálgico que vivimos. No es la primera vez en la que el proyecto tiene un amago de resurrección, pero ahora la major va tan en serio, que ya le ha puesto a la cinta una fecha de estreno para su proyección en las salas de cine.

Todavía es demasiado pronto para conocer el argumento. No obstante, la idea seguramente recorra el camino del puro entretenimiento entremezclando grandes dosis de aventura, acción y humor. Otro punto esperanzador, aparte de recuperar a Fraser y a Weisz para la causa, reside en el tándem ubicado tras las cámaras. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett serán los responsables de dirigir La momia 4 a través de un guion de David Goggeshall, un escritor especializado en crear historias de terror de la talla de La huérfana: Primer asesinato (2022) o La liberación (2024). Bettinelli-Olpin y Gillett saben de sobra lo que significa recuperar una propiedad intelectual y conectar a los fans de siempre con toda esa legión de nuevos espectadores. Ellos fueron los artífices de Scream (2022) y Scream VI (2023) y también de Noche de bodas (2019). Por lo que podemos esperar que nadie como ellos termine combinando a la perfección, la comedia con el terror más visceral.

En los despachos volveremos a tener a la figura de Sean Daniel, el productor ejecutivo que ya estuvo presente en una trilogía que si bien consiguió expandir su universo en la secuela, mermó su calidad en gran medida con una decepcionante tercera parte.

‘La momia 4’: ¿cuándo se estrena?

Según adelanto Deadline, La momia 4 llegará a los cines el 18 de mayo de 2028. Regreso que sucede dos décadas después del estreno de La momia: La tumba del emperador Dragón y casi 30 años más tarde de la cinta original. Fraser repetirá en su papel de Rick O’Conell y Weisz consigue volver a asumir el rol de Evelyn O’Conell, la cual en la tercera entrega fue interpretado por Maria Bello.

En teoría, La momia 4 ignorará los eventos de la tercera parte. El seguimiento estaba confirmado desde finales del 2025 con un Fraser que aumentaba la expectación de los fanáticos. «He estado esperando 20 años. La que yo quería hacer es la que viene ahora», le contaba el ganador del Oscar a Variety.

Diversión por encima del terror

La franquicia vivió un intento de reboot en 2017 con Tom Cruise. Un fracaso comercial que para Fraser era «demasiado oscuro y aterrador». Según el protagonista, La momia 4 abogará por tener a la diversión siempre en el centro de la ecuación. Además de ocupar el rol de héroe titular, Fraser estará en el puesto de productor ejecutivo.

Mucho antes, al actor norteamericano lo veremos coprotagonizar junto a Andrew Scott y Kerry Condon, el drama bélico, Pressure.