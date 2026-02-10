Paramount Skydance ha mejorado su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Warner Bros al añadir una tarifa de demora (conocida en inglés como ticking fee), algo que conllevaría un pago adicional en función del retraso del cierre, y una comisión de rescisión con el objetivo de cubrir el coste de la indemnización pagadera a Netflix si el dueño de HBO Max rompe el acuerdo de fusión existente.

No obstante, la empresa norteamericana ha mantenido el importe a priori de la OPA en unos 108.000 millones de dólares (alrededor de 90.945 millones de euros), por lo que la mejora se concentra en las condiciones de la oferta y no en la cantidad monetaria.

«Estamos implementando mejoras significativas: respaldamos esta oferta con miles de millones de dólares, brindando a los accionistas certeza en el valor, un marco regulatorio claro y protección contra la volatilidad del mercado», ha asegurado David Ellison, presidente y consejero delegado de Paramount.

Para el directivo, los beneficios adicionales de la «oferta superior» de 30 dólares por acción, totalmente en efectivo, subrayan el firme e inquebrantable compromiso de Paramount de ofrecer a los accionistas de Warner Bros el valor total que merecen.

Oferta de Paramount sobre Warner Bros

Así, la empresa ha añadido una comisión de 0,25 dólares por acción en efectivo adicional para los accionistas de Warner Bros por cada trimestre que la transacción planteada no se haya cerrado con el objetivo de reafirmar su confianza en su capacidad para obtener la autorización antimonopolio.

Este abono comenzaría a devengarse a partir del 1 de enero de 2027, lo que implicaría un aumento de 650 millones de dólares (alrededor de 547 millones de euros) cada trimestre.

En este sentido, la compañía dirigida por David Ellison recuerda que ha cumplido ya sustancialmente con la «segunda solicitud» de información del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con su oferta sobre Warner Bros al tiempo que continúa colaborando de forma constructiva con las autoridades antimonopolio y otros reguladores de todo el mundo para obtener con celeridad las autorizaciones y aprobaciones regulatorias necesarias, después de haber logrado ya el permiso de las autoridades de inversión extranjera en Alemania.

Por otro lado, Paramount reembolsará el posible coste financiero de 1.500 millones de dólares (1.263 millones de euros) para WBD asociado con su oferta de canje de deuda, que facilitará la transacción propuesta sin perjudicar a los tenedores de bonos ni a Warner Bros «en el improbable caso de que la transacción de Paramount no se concrete».

Asimismo, Paramount ha anunciado que financiará como un pago independiente la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.357 millones de euros) que Warner Bros adeudaría a Netflix en caso de rescindir el acuerdo con la plataforma de streaming, por lo que «no habrá fuga de valor para los accionistas de Warner Bros», y dicho pago no reducirá la comisión de rescisión inversa de 5.800 millones de dólares (4.884 millones de euros).

Por último, recuerda que su oferta modificada está totalmente financiada por compromisos de capital de 43.600 millones de dólares (36.714 millones de euros) de la familia Ellison y RedBird Capital Partners y 54.000 millones de dólares (45.472 millones de euros) en compromisos de deuda de Bank of America, Citigroup y Apollo.

De tal modo, insiste en que su oferta revisada de 30 dólares en metálico (antes de cualquier contraprestación) representa más efectivo para los accionistas de Warner Bros que los 27,75 dólares por acción ofrecidos en la transacción con Netflix, que está sujeta a una reducción incierta basada en la deuda neta asignada finalmente a Discovery Global, negocio que no será adquirido por la plataforma de Los Gatos, a diferencia de Paramount, que compraría el 100% de WBD.

A este respecto, Paramount considera que la escisión de Discovery Global tiene un valor patrimonial «insignificante», dada la deuda de aproximadamente 17.000 millones de dólares (14.315 millones de euros) que WBD planea asignar al negocio, lo que califica de «insostenible» para un negocio de canales de cable que anticipa una disminución del Ebitda del 22% entre 2026 y 2027 y caídas continuas de dos dígitos a partir de entonces.

«Como resultado, esperamos que una parte de esta deuda se reasigne al negocio de Estudios y Streaming, lo que, en la transacción con Netflix, activaría un ‘mecanismo de ajuste de deuda’ mediante el cual la contraprestación en efectivo para los accionistas de WBD se reduciría», añade.