Primera sorpresa en la próxima gala de los Premios Goya. Rigoberta Bandini, conocida por desatar la locura en el Benidorm Fest con la canción que compuso en la que hacía referencia a los senos de las mujeres, será la encargada de presentar la próxima edición junto al actor Luis Tosar.

Esta gala es cuanto menos significativa pues celebra su 40 edición. Barcelona será la encargada de recibir el próximo 28 de febrero del 2026 a las estrellas del cine español y también a otros rostros conocidos.

Desde hace años que a los Goya acuden rostros conocidos más allá de los protagonistas del séptimo arte. Un debate que ha dividido a la industria en dos, ya que muchos profesionales del sector apuntan que no es justo que algunos actores no asistan a su gran fiesta, pero sí influencers, modelos o cantantes -como es el caso de Rigoberta que, además, será protagonista de la próxima gala-.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar presentarán los Premios Goya 2026. (Foto: Gtres)

Es por ello que es significativo que la Academia de Cine haya elegido a Rigoberta como presentadora para sus premios más importantes. Sin embargo, la cantante hace un año se alzó con una estatuilla a Mejor Canción Original por su tema Solo quiero amor para la película Te estoy amando locamente de Alejandro Marín. «Se lo quiero dedicar, sobre todo, a todas mis amigas, amigos y familiares que forman parte del colectivo, porque esta canción la escribí pensando en ellas y en ellos. A todas las han llamado bolleras o maricones en el patio del cole y han tenido que esconder su manera de ser en algún momento por encajar. Solo quiero deciros que es para vosotras, nunca más vulnerarán vuestros derechos», dijo la polémica artista, que discriminó a otras personas para referirse solo al colectivo LGTBIQ+.

Primeras palabras de los presentadores

Luis Tosar en la rueda de prensa de la presentación de Los Goya 2026. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que a Tosar le proponen presentar esta gala. Sin embargo, y con motivo de la cuarenta edición de los premios, el actor ha aceptado este reto. Además, ya ha adelantado que el hilo conductor de la ceremonia será, «una gala musical y con representación en todas las lenguas: habrá catalán, gallego, euskera y castellano. Nos apetece que sea una gala dinámica, un espectáculo televisivo».

Rigoberta Bandini en la rueda de prensa de la presentación de Los Goya 2026. (Foto: Gtres)

Por su parte, Rigoberta también se ha pronunciado sobre su importante papel en los Goya. Un reconocimiento también por parte de RTVE que pone de manifiesto la buena relación de la artista con la cadena pública, que ha contado con ella en muchas ocasiones a pesar de haber sido blanco de críticas. «Los dos tenemos ganas de cantar en la gala. Hemos tenido conversaciones con la Academia y es importante para los dos. Sabemos que hay un porcentaje de la población a la que seguramente la gala les va a parecer muy mal, pero otro, ojalá que sea más alto, lo disfrutará. Esto no deja de ser una gala de premios. Y sabemos que ya de entrada son largas y que nunca van a ser del gusto de todos, pero después de ese hándicap y esa premisa que sabemos que es inamovible, nuestra responsabilidad es intentarlo. Hacer algo genuino y divertido», ha comentado.