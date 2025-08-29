El cine español ha vuelto a vestirse de luto por segunda vez en a penas una semana. Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles a los 79 años en su casa de El Escorial a causa de un cáncer diagnosticado hace un año. En las últimas horas, sus familiares, amigos y compañeros de profesión no han dudado en desplazarse hasta el Tanatorio de San Isidro, donde han despedido sus restos mortales. Quien no ha faltado a su último adiós ha sido Luis Tosar, que ha acudido al velatorio junto a su pareja, Luisa Mayol.

Las sentidas palabras de Luis Tosar

Luis Tosar ha reaparecido ante los medios para recordar a su amigo y compañero, con el que recientemente había terminado de rodar la segunda temporada de la serie Matices. «Eusebio pudo acabar de rodar la segunda entrega un poco in extremis y nos hizo este último grandísimo regalo. Fue uno de los actores más grandes que hemos tenido en el cine y en el teatro de este país».

Luis Tosar en la capilla ardiente de Eusebio Poncela: (Foto: Gtres))

El protagonista de Celda 211 ha atendido a los reporteros visiblemente conmocionado ya que recientemente había compartido tiempo con Eusebio: «Para nosotros, que hemos estado trabajando con él hasta hace diez días, ha sido triste, pero hemos tenido tiempo para preparar el corazón para su pérdida. Nunca deja de ser triste perder a uno de los tuyos. Estuvo muy activo hasta el último momento. La enfermedad ha sido fulminante, en muy pocos días se han desenvuelto los acontecimientos. Ha fallecido como quería, como le apetecía, trabajando y apurando la copa hasta el último minuto».

El final del mes de agosto está siendo un tanto agridulce y, sobre todo, para el cine español que hace unos días también despedía a Verónica Echegui a los 42 años tras una larga enfermedad. Es por ello que, con el shock aún de la muerte de la ex pareja de Álex García, el séptimo arte aún no se puede creer el fallecimiento también de Eusebio Poncela.

De hecho, Tosar -en su intervención ante las cámaras-, ha reflexionado sobre estos días tan tristes para el cine: «Está siendo una semana horrible. Son noticias terribles, noticias desoladoras para nuestro cine, nuestra industria. Lo de Verónica Echegui ha sido un shock absoluto. Era una persona muy joven, muy poca gente estaba enterada de cuál estaba siendo el proceso».

Antonio Banderas y Eusebio Poncela. (Foto: Gtres)

Una reflexión que también comparte Antonio Banderas que, tras la muerte de Echegui, Manuel de la Calva y, ahora, Poncela, ha reaccionado en sus redes sociales sobre esta trágica semana: «Me encuentro en el tráiler de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela. Tras el de Verónica Echegui, el de Manolo de la Calva, el de José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia. Deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor. Con el compartí La Ley del Deseo, un relato de Almodovar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores. Descansa en paz enigmático y querido amigo».