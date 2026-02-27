Cinco planes para no quedarse en casa este fin de semana en Madrid

Madrid tiene esa costumbre de no dar tregua. Cuando parece que el frío invita a sofá y manta, la ciudad responde con rutas gastronómicas, conciertos, cine y planes familiares. Este fin de semana no es la excepción. Hay propuestas para quienes buscan cuchara, para los que prefieren música en directo y para quienes quieren una salida distinta con niños.

16ª Ruta del Cocido Madrileño

Hablar de invierno en Madrid es hablar de cocido. La 16ª Ruta del Cocido Madrileño vuelve a reunir a decenas de restaurantes que compiten, cada uno a su manera, por servir el mejor plato. No hay dos iguales. Cambia el punto del garbanzo, la intensidad del caldo o el orden de los vuelcos.

Más que una simple degustación, la ruta invita a moverse por distintos barrios y sentarse en mesas que mantienen viva una receta que forma parte de la identidad de la ciudad. Es un plan sin prisas, de sobremesa larga y conversación.

China Taste 2026

La gastronomía también mira hacia Asia con China Taste 2026. Durante estos días, varios restaurantes ofrecen menús especiales que permiten probar platos menos habituales de la cocina china.

Es una buena ocasión para salir de lo conocido y descubrir sabores que no siempre aparecen en las cartas habituales. La iniciativa busca mostrar la diversidad culinaria de un país enorme, lejos de los tópicos más repetidos.

Concierto Juanes

La música en directo suma un nombre propio este fin de semana: Juanes. El artista se sube al escenario del Movistar Arena para presentar su repertorio en un formato pensado para el contacto directo con el público.

Los conciertos siempre ofrecen algo distinto a lo que suena en plataformas. Hay margen para la improvisación, para los matices y para esa energía que solo se percibe en vivo.

Dinoverse: viaje a la era de los dinosaurios

Para quienes buscan un plan familiar, “Dinoverse: viaje a la era de los dinosaurios” propone una experiencia inmersiva que recrea el mundo prehistórico. El recorrido combina figuras a gran escala, efectos visuales y explicaciones divulgativas.

La propuesta está pensada para que los más pequeños aprendan mientras se sorprenden. También despierta la curiosidad de los adultos que crecieron fascinados por estos animales.

Ciclo Premios Goya 2026

El cine español vuelve a la pantalla con el Ciclo Premios Goya 2026. Varias salas recuperan las películas más destacadas de la última edición de los galardones.

Es una oportunidad para ver en pantalla grande títulos que marcaron la temporada o para ponerse al día con el cine nacional reciente. Un plan tranquilo que encaja tanto en solitario como en compañía.

El fin de semana en Madrid llega con opciones para distintos ritmos. Desde la tradición del cocido hasta una sala de conciertos o una butaca de cine, la ciudad vuelve a ofrecer motivos para salir y aprovechar los días libres.

Para seguir descubriendo planes que hacer por Madrid haz click aquí.