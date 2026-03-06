La jubilación no tiene por qué significar el fin de la actividad laboral. Aunque la norma general dicta que la pensión es incompatible con el trabajo, la Ley General de la Seguridad Social guarda un «as bajo la manga» para miles de pensionistas.

Aquellos que decidan emprender o mantener una actividad como autónomos pueden cobrar el 100% de su pensión sin recortes, siempre y cuando sus ingresos no superen una barrera económica muy concreta.

El SMI como límite: ¿cuánto puedes ganar sin perder la pensión?

La clave para no ver reducida tu paga mensual reside en el artículo 213 de la normativa de la Seguridad Social. Este texto legal establece una excepción fundamental: se puede ser pensionista y trabajador por cuenta propia si los ingresos anuales totales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cómputo anual.

Tras la reciente subida del 3,1% aprobada para este 2026 por el Gobierno y los sindicatos, el SMI se ha situado en 1.221 euros brutos mensuales (en 14 pagas).

Esto significa que, para mantener el 100% de la pensión, el jubilado autónomo no puede ingresar más de 17.094 euros brutos al año. Si se mantiene por debajo de esa cifra, la compatibilidad es total y no sufrirá las quitas que sí tienen otras modalidades como la jubilación activa.

Adiós a las cuotas, pero ojo con Hacienda

Una de las grandes ventajas de esta modalidad es el ahorro en costes fijos. Al estar en este régimen de compatibilidad, la ley informa de que no existe obligación de cotizar a la Seguridad Social. Es decir, el jubilado no tiene que pagar la cuota de autónomos, aunque esto también implica que esa actividad no generará nuevos derechos para mejorar su pensión en el futuro.

Sin embargo, que la Seguridad Social «levante la mano» no significa que el fisco haga lo mismo. El jubilado que trabaje por su cuenta debe cumplir estrictamente con sus obligaciones tributarias:

Darse de alta en el censo de actividades .

. Emitir facturas de forma legal.

de forma legal. Realizar las declaraciones correspondientes de IVA e IRPF.

Un respiro para el autónomo con ingresos bajos

Esta medida busca proteger a quienes realizan actividades económicas modestas o complementarias, permitiendo que sigan activos sin la presión de tener que generar grandes beneficios para cubrir las cuotas mensuales.

Con más de seis millones y medio de pensionistas contributivos en España, esta opción se perfila como la vía de escape ideal para quienes quieren seguir aportando su experiencia al mercado laboral sin renunciar a un solo euro de su merecido retiro.