Abascal acompaña al chileno Kast en su gira por Europa para defender la libertad de expresión

Santiago Abascal aterriza este martes en Bruselas con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Antes de retomar la campaña en Aragón, el líder de Vox ha puesto rumbo a Bruselas para participar en la VII Cumbre Transatlántica, que reunirá a los principales líderes patriotas de la Unión Europea, así como representantes políticos de África y América.

Como presidente de Patriots, Abascal clausurará este martes en las Jornadas sobre libertad de expresión, organizadas en el Parlamento Europeo. Hasta ahí ha viajado acompañado de José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, que tomará posesión de su cargo el próximo 11 de marzo.

«Con mi gran amigo Santiago Abascal», ha señalado Kast en sus redes sociales, posando en el avión –acompañada de su esposa, la abogada María Pía Adriasola– junto con el líder español rumbo a Bruselas tras la escala en Madrid. Abascal será el enlace de Kast con Patriots, con quien mantendrá una reunión esta mañana, siendo el chileno el ponente principal de este año. La cumbre está organizada por Patriots y por Europeos Conservadores y Reformistas (ECR).

Luego de escala en Madrid, rumbo a Bruselas junto a mi gran amigo @Santi_ABASCAL 🇪🇸🇨🇱 pic.twitter.com/NqJceREl2P — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) February 3, 2026

Con la libertad de expresión en el centro del debate, esta cumbre tiene el objetivo de abordar el papel de las instituciones públicas, los parlamentos, el mundo académico, la cultura y las organizaciones internacionales en la salvaguarda de este derecho fundamental, especialmente a la luz del debate en curso sobre la aplicación y las implicaciones de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.

Se trata de la séptima cumbre de la Red de Política de Valores (Political Network for Values, PNfV), una organización internacional que agrupa a políticos de la nueva derecha en todo el mundo.

Después de concluir su primera etapa americana de su gira mundial –Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Panamá y El Salvador–, Kast ha recalado en Madrid, para reunirse en primer lugar con Abascal, con quien mantiene una estrecha relación de amistad y su principal enlace con la esfera política en la Unión Europea.

Mañana miércoles, el chileno se trasladará a Budapest, para reunirse con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban y el presidente Tamás Sulyok.

El jueves, viajará a Italia para reunirse con la primera ministro de Italia, Giorgia Meloni, aliada clave de Patriots, pese a pertenecer a ECR.