La Policía Local disuelve un botellón en Na Burguesa e interpone 18 denuncias

La Policía Local de Palma disolvió un botellón en el aparcamiento de Na Burguesa la mañana de este pasado domingo e interpuso un total de 18 actas de denuncia.

Según ha informado este cuerpo policial a través de un comunicado, tres patrullas de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) se desplazaron a la zona después de que la Sala del 092 recibiera un aviso por los ruidos y molestias que estaba causando un grupo de jóvenes, que tenían la música a todo volumen y consumían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a 16 personas de origen ecuatoriano, de entre 20 y 25 años, rodeadas de botellas de alcohol y suciedad. Por ello, se identificó a los presentes y se extendieron 16 actas por una infracción a la ordenanza cívica por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública alterando la convivencia, cuya sanción puede llegar hasta los 750 euros a cada uno de los denunciados.

Además, durante el registro de sus pertenencias, se localizó a dos jóvenes con sustancias presuntamente estupefacientes, por lo que se tramitaron otras dos denuncias por una infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En este caso, cada infracción puede suponer una sanción de 601 a 10400 euros.