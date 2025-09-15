Palma

La Policía Local disuelve un botellón en Na Burguesa e interpone 18 denuncias

Los agentes encontraron en la zona a 16 personas de origen ecuatoriano, de entre 20 y 25 años

botellón na burguesa
Agentes de la Policía Local de Palma, disolviendo el botellón en Na Burguesa.

La Policía Local de Palma disolvió un botellón en el aparcamiento de Na Burguesa la mañana de este pasado domingo e interpuso un total de 18 actas de denuncia.

Según ha informado este cuerpo policial a través de un comunicado, tres patrullas de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) se desplazaron a la zona después de que la Sala del 092 recibiera un aviso por los ruidos y molestias que estaba causando un grupo de jóvenes, que tenían la música a todo volumen y consumían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a 16 personas de origen ecuatoriano, de entre 20 y 25 años, rodeadas de botellas de alcohol y suciedad. Por ello, se identificó a los presentes y se extendieron 16 actas por una infracción a la ordenanza cívica por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública alterando la convivencia, cuya sanción puede llegar hasta los 750 euros a cada uno de los denunciados.

Además, durante el registro de sus pertenencias, se localizó a dos jóvenes con sustancias presuntamente estupefacientes, por lo que se tramitaron otras dos denuncias por una infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En este caso, cada infracción puede suponer una sanción de 601 a 10400 euros.

