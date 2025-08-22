Emaya retira 800 kilos de residuos en los terrenos de Na Burguesa

El Ayuntamiento de Palma ha informado este viernes de que la empresa municipal Emaya, en colaboración con el Obispado de Mallorca, ha retirado un total de 800 kilogramos de residuos en los terrenos de Na Burguesa, en una actuación extraordinaria destinada a preservar el entorno natural.

Para ello, se ha movilizado un equipo compuesto por dos operarios de limpieza y un camión especializado en recogida. De esta forma, se ha procedido a la retirada de diversos residuos, como envases de plástico y cartón, papeles, latas, y botellas de vidrio.

Tras la intervención, el espacio ha recuperado su aspecto habitual, libre de acumulaciones de basura.

Tanto el consistorio palmesano como Emaya hacen un llamamiento al civismo y compromiso colectivo para mantener la limpieza en este enclave tan emblemático, poniendo en valor el respeto hacia los espacios naturales y recordando que su conservación es responsabilidad de todos.