Irene Rosales regresa a Telecinco: su nuevo proyecto tras separarse de Kiko Rivera

Hace tan solo unas semanas, Irene Rosales se convirtió en noticia por algo que nada tiene que ver con el ámbito profesional, sino por su vida personal. ¿A qué nos referimos, exactamente? A la noticia que confirmaba que se separaba de Kiko Rivera. Fue una conocida revista quien compartió, en portada, esta información. Dadas las circunstancias, tan solo unas horas después, tanto Irene Rosales como el hijo de la tonadillera utilizaron sus redes sociales para emitir un comunicado. En él, no solamente confirmaban la ruptura, sino que pedían el máximo respeto y anunciaban que, a pesar de todo, siempre iban a ser una familia. Precisamente por las dos pequeñas que tienen en común, Ana y Carlota, que continúan siendo su máxima prioridad. En todos los sentidos. Desde ese momento, son muchos los rumores que han surgido respecto a la verdadera razón por la que Irene Rosales y Kiko Rivera habrían decidido poner punto y final a su relación.

Aun así, ellos han preferido guardar silencio, puesto que ninguno de ellos quería empezar una guerra. Una vez más, queriendo priorizar a sus hijas. A pesar de todo, sí que hemos podido ver cómo ambas partes están empezando a rehacer su vida después de once años de matrimonio. Un claro ejemplo lo encontramos en el hijo de la tonadillera, que ha encontrado un nuevo hogar para comenzar su nueva vida en solitario. Pero no todo queda ahí, puesto que Irene Rosales no solamente se ha centrado en su nueva pasión, el deporte, sino que no ha dudado en aceptar un nuevo y sorprendente proyecto en televisión, concretamente en Telecinco. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a su participación en una de las galas de Bailando con las estrellas, programa en el que actualmente concursa Anabel Pantoja, la prima de su ex marido.

Esta noticia ha sido compartida, en exclusiva, por los compañeros de Poco Pasa TV a través de su cuenta de Instagram. En el post, han querido escribir lo siguiente, para dejar clara la importancia de la reaparición de Irene Rosales en Telecinco tras su ruptura: «Ella no había hecho ninguna aparición pública. Hasta ahora».

Y añaden: «La creadora de contenido regresa a la televisión y coincidirá con Anabel Pantoja, la prima de su ex, en Bailando con las estrellas». Como es de esperar, las reacciones no han tardado en llegar. Una decisión así ha generado muchos comentarios, puesto que hay muchos que apoyan el paso que ha dado Irene Rosales, mientras que otros se han mostrado profundamente críticos.

Tras la exclusiva de Poco Pasa TV, este miércoles 1 de octubre, Telecinco ha confirmado esta información. Lejos de que todo quede ahí, ha dado a conocer que esa actuación puntual de Irene Rosales en el programa se producirá el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 22:00 horas, en la cadena principal de Mediaset. Una entrega en la que Iago García y Sandra Escudero se jugarán su continuidad en el concurso.