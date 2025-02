La estafa de Vinted en la que la gente no para de caer: no hay escapatoria

Hay una estafa en la que todo el mundo cae, Vinted se ha convertido en el objeto de los estafadores más avispados. Sin duda alguna, las compras online son una realidad desde hace unos años. No sólo las de productos nuevos, sino también las de una serie de prendas y complementos de segunda mano. Nos permiten estas plataformas no sólo comprar, sino también vender aquello que no usamos y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

No podemos escapar de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Una opción que ha acabado siendo la que nos ha acompañado en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica. Debemos estar muy atentos a una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo es posible. Por querer ganar un poco de dinero, podemos tener serios problemas, según esta estafa.

No hay escapatoria

Las estafas online se han convertido en una nueva forma de ver el futuro y para hacerlo, nada mejor que empezar a conseguir algunas novedades que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. Es momento de apostar por algunos detalles que serán fundamentales en estos momentos.

La plena seguridad, no podemos tenerlo, pero sí, podemos estar pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, pueden darnos más de una sorpresa inesperada. Vinted como una de las aplicaciones de venta y compra de productos de segunda mano, se ha convertido en una de las más usadas por aquellos que quieren cambiar para siempre determinados elementos.

Por lo que, habrá llegado el momento de estar al día de estas estafas que pueden provocarnos más de una sorpresa en la cuenta corriente. Nuestro teléfono acabará siendo el protagonista de algunos cambios que pueden llegar en casi cualquier momento y supondrán una situación totalmente inesperada.

Es hora de ver llegar esta transformación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para nuestro día a día.

Esta es la estafa de Vinted en la que la gente no para de caer

Siguiendo la publicación francesa le journal des femmes lanza una alerta que se extiende a todas las partes en las que se usa esta aplicación: «En Vinted, las estafas se han disparado tanto como la popularidad de la plataforma en los últimos años. Bien encadenados, difíciles de detectar, juegan con nuestros sesgos cognitivos y se basan en «patrones oscuros», llamados «interfaces engañosas» en francés. Estos sesgos influyen en nuestra toma de decisiones, a veces nos hacen perder la razón y nos empujan a comprar ropa casi en contra de nuestra voluntad. La estafa en cuestión se basa en un patrón de pensamiento que nos transforma en verdaderas ovejas. Ya sea para elegir un restaurante, reservar un alojamiento, comprar una prenda de vestir: nuestro lado cauteloso nos empuja sistemáticamente a consultar las opiniones y comentarios de otras personas. ¿La idea? Comprobar la fiabilidad de un comerciante para no ser engañado estúpidamente. Por lo tanto, un perfil que ha recibido muchas calificaciones positivas nos inspirará confianza y nos animará a proceder a la compra casi al instante, sin sospechar. En psicología social, este fenómeno tiene un nombre: se llama «efecto de grupo».

El problema de esta aplicación ha sido destapado en redes sociales que advierte de una importante estafa: «Por lo tanto, si algunos Vinties tienen innumerables evaluaciones positivas, es solo porque vendieron mucho, y no porque sus ventas fueran cualitativas. Por lo tanto, algunos sinverguences aprovechan su excelente promedio para estafar a su vecino. Ponen a la venta piezas supuestamente lujosas y auténticas, cuando no es así. @saharalnr todavía lo recuerda: hace unos meses, la engañaron y cuenta sus contratiempos en Tiktok para advertirnos. Ella, que pensaba comprar una chaqueta Patagonia, se encontró con una falsificación hecha en China..».

Tocará estar pendiente de las prendas que se venden y se reciben, sobre todo, si tenemos en mente obtener prendas de calidad a buen precio y en especial, cuando estamos ante una plataforma que puede facilitar las compras y la forma de aprovechar esas piezas que no nos vamos a poner.

Una aplicación de lo más útil que puede ser utilizada para deshacerse de piezas que no tienen nada que ver con lo que la gente compra. La gran fábrica de China llega hasta esta aplicación en forma de estafa y falsificaciones de prendas de marca.