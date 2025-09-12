El recado de Cerezo al Real Madrid por los conciertos: «No tenemos ruidos que afecten a ningún vecino»

Enrique Cerezo ha mandado un recado encubierto al Real Madrid al hablar de los conciertos que se celebran en el Metropolitano. El presidente del Atlético de Madrid ha resaltado las cualidades del estadio rojiblanco, que acogerá la final de la Champions League 2027, en un claro dardo hacia el Santiago Bernabéu. «Nuestro estadio es muy bueno para los conciertos y no tenemos esos ruidos que afectan a ningún vecino de los alrededores», ha señalado el mandatario del conjunto madrileño.

El presidente del Atlético de Madrid ha hablado sobre la posibilidad de que el estadio rojiblanco, más allá de acoger la final de Champions, sea el que albergue el concierto de Oasis en la capital española. Cerezo bromeó al señalar que «sí, seguro… con agua o sin ella, un oasis viene seguro».

El Metropolitano ha aprovechado la oportunidad de hacer conciertos importantes después de los problemas que se han dado en el Bernabéu en los últimos meses, que llevaron al club a anunciar que se cancelaban, hasta nueva orden, todos los que había programados. De esta forma, actuaciones de los artistas más relevantes del momento, como son Aitana o Bad Bunny han llevado sus conciertos al estadio situado a las afueras del barrio madrileño de San Blas.

Debido a su ubicación, como ha señalado Cerezo en la Cadena SER, tiene unas condiciones que permiten la celebración de grandes eventos sin generar conflictos, aunque realmente ha habido quejas por el ruido en los últimos meses. «Nuestro estadio se ha demostrado que es un gran estadio para conciertos, que la calidad de la música es buenísima y está bien preparado. Y no tenemos ruidos por ningún sitio… Los decibelios prácticamente no llegan a los vecinos de los alrededores, y es importante para tener muy en cuenta», señala el presidente rojiblanco, en clara referencia a las dificultades del Bernabéu.

Sobre la elección de la final de la Champions de 2027, Cerezo había apuntado horas antes que «recibir por segunda vez la final en ocho años es un orgullo» tanto para su club como para la capital de España. Todo, después de que la UEFA anunciara de manera oficial que el Metropolitano era el elegido para albergar la final de la Liga de Campeones del curso 2026-2027.

«Es el partido más importante que hay en el fútbol de clubes y en una década, desde que se inauguró nuestro nuevo estadio, la hemos acogido en dos ocasiones. Muy pocos clubes pueden presumir de un hecho así. Después del éxito de la última final, la UEFA ha vuelto a confiar en nosotros», declaró Cerezo este jueves a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

«Estoy convencido de que vamos a estar de nuevo a la altura», añadió Cerezo. «Tenemos uno de los mejores estadios del mundo y vivimos también en una de las mejores ciudades, donde nos caracterizamos por recibir a todos los visitantes con los brazos abiertos. Es una combinación que asegura el éxito».